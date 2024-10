Liga das Nações: França encaminha vaga e amplia freguesia da Bélgica

Kolo Muani foi autor dos gols da França contra a Bélgica (Foto: John Thys/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:43 • Bruxelas (BEL)

A França venceu a Bélgica por 2 a 1 em jogo válido pela quarta rodada da Uefa Nations League. Disputado, o confronto foi importante na disputa pela classificação à fase de mata-mata da competição e deu mais conforto aos Bleus, que abriram cinco pontos de distância com relação aos rivais. Os gol da vitória foram marcados por Kolo Muani, enquanto Openda balançou as redes para os Diabos Vermelhos.

➡️ Lembra de todos? Confira quem são os atuais campeões das Copas Internacionais

Como foi o jogo?

O primeiro tempo de jogo foi movimentado. Donos da casa, os Diabos Vermelhos começaram o jogo criando mais oportunidades. Aos 23 minutos, Youri Tielemans teve a oportunidade de abrir o placar para a Bélgica, mas isolou a cobrança de pênalti e sequer assustou Mike Maignan. Doze minutos depois, foi a França quem teve a chance na marca da cal, e Kolo Muani, algoz belga na Eurocopa, não perdoou.

Após sair na frente, a França assumiu o protagonismo na segunda metade do segundo tempo, mas foi castigada com um gol no minuto final. Após cruzamento de Castagne, Openda cabeceou para o gol e empatou a partida.

França e Bélgica fizeram jogo disputado pela Liga das Nações (Foto: John Thys/AFP)

O segundo tempo manteve a intensidade dos primeiros 45 minutos. Com faltas e chances de gol para ambos os lados, o empate se manteve no placar até os 17 minutos do segundo tempo, quando Kolo Muani voltou a balançar as redes da Bélgica. Atrás no placar, os donos da casa partiram para cima, e com um jogador a mais após a expulsão de Tchouaméni, tiveram mais volume de jogo na reta final da partida.

O gol, entretanto, não saiu. Com o resultado, a situação da Bélgica no grupo fica ainda mais dificultada: são cinco pontos atrás da França com duas partidas a se disputar. O resultado em Bruxelas faz com que os Bleus somem a quinta vitória consecutiva no confronto direto e igualem a maior sequência da série histórica, que até então era da Bélgica, entre os anos de 1961 e 1966.

O que vem pela frente?

O próximo passo da França na campanha é contra Israel, no próximo dia 14 de novembro, enquanto, no mesmo dia, a Bélgica encara a Itália, em jogo que pode definir o futuro da Bélgica na competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Bélgica x França

4ª rodada - Liga das Nações

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Stade Roi Baudouin, em Bruxelas, na Bélgica

🥅 Gols: Randall Kolo Muani (35'/1ºT) (FRA); Lois Openda (48'/1ºT) (BEL)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Digne, William Saliba, Aurelién Tchouaméni, Ibrahima Konaté e Mike Maignan (FRA); Orel Mangala, Wout Faes, De Katelaere (BEL)

🟥 Cartão vermelho: Aurelién Tchouaméni (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES

BÉLGICA – Koen Casteels; Zeno Desbast, Wout Faes, Arthur Thaete, Timothy Castagne (De Cuyper); Orel Mangala (Vranckx), Leandro Trossard, Youri Tielemans (Engels), Charles de Katelaere (Lukebakio), Jeremy Doku; Lois Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

FRANÇA – Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté e Lucas Digne; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni e Mattéo Guendouzi (Camavinga); Ousmane Dembelé (Fofana), Bradley Barcola (Nkunku) e Randall Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.