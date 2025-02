Quem é Ashlyn Castro, nova namorada de Jude Bellingham, do Real Madrid?

Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, foi visto com Ashlyn Castro durante o jogo contra o Girona no Santiago Bernabéu no último domingo (23). A presença da modelo e influenciadora norte-americana, ao lado de Bellingham e de sua mãe, atraiu a atenção do público e da mídia.

Ashlyn Castro, que possui mais de 400 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil no TikTok, tem se destacado no mundo da moda e do entretenimento. Anteriormente, a modelo foi associada a personalidades do entretenimento e do esporte, incluindo o ator Michael B. Jordan e os atletas John Johnson, da NFL, e Terance Mann, da NBA.

A relação entre Bellingham e Ashlyn Castro, evidenciada pela presença dela no jogo do Real Madrid, indica um fortalecimento do vínculo entre eles. A modelo já teve a oportunidade de conhecer a família do jogador, sugerindo uma integração além das redes sociais e eventos públicos.

Olhar da mãe de Bellingham

Fora do jogo contra o Girona no domingo (23), o atleta foi fotografado com a família em um camarote do Santiago Bernabéu, o que causou repercussão nas redes. O motivo foi a expressão facial da mãe do jogador inglês para Ashlyn Castro. O olhar de Denise Bellingham para a influenciadora viralizou na web.