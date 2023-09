No domingo (9), às 15h45 (horário de Brasília), a Holanda de Coady Gakpo e Frankie De Jong visita a Irlanda no Aviva Stadium, em jogo válido pela sexta rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. A laranja mecânica está em segundo no grupo, com duas vitórias e uma derrota, enquanto os donos da casa só têm uma vitória em quatro jogos na jornada rumo à Euro.