menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sem Vini Jr no top-5, portal aponta favoritos à Bola de Ouro 2026

Vini Júnior e Raphinha são os únicos brasileiro na lista dos 20

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
16:25
Vini Jr em ação na derrota do Real Madrid para o Liverpool na Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraVini Jr em ação na derrota do Real Madrid para o Liverpool na Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Vinicius Júnior é o sexto colocado na lista dos favoritos à Bola de Ouro, segundo o portal 'Score 90'.
Gabriel Magalhães e Raphinha aparecem em 13º e 19º lugar, respectivamente.
Kylian Mbappé e Erling Haaland permanecem nas duas primeiras posições do ranking.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O portal "Score 90" divulgou uma atualização dos favoritos a vencer a próxima Bola de Ouro e Vinicius Júnior não entrou no grupo dos cinco primeiros. O atacante do Real Madrid ocupa a sexta posição dentre os 20 ranqueados. Outros brasileiros na lista, Gabriel Magalhães aparece em 13º e Raphinha em 19º.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo em alta após a grande atuação na Champions League, Vinicius Júnior perdeu uma posição em comparação ao mês de outubro. Seguindo a atualização, Kylian Mbappé e Erling Haaland seguem ocupando as principais posições no ranking, empilhando gols durante mais um mês. O principal salto foi de Declan Rice, que subiu de 10º para 3º favorito à próxima Bola de Ouro, superando até Harry Kane.

continua após a publicidade

Devido a dificuldade com lesões, Lamine Yamal foi outro a cair no ranking, ocupando então a 5ª posição. Raphinha também teve uma queda, expressiva inclusive, de 12º para 19º. Na contramão, Olise, Vitinha, Saka, Gabriel Magalhães e João Neves ganharam posições.

Vini Jr e Kylian Mbappé comemoram gol do Real Madrid na Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
Vini Jr e Kylian Mbappé comemoram gol do Real Madrid na Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

Confira o ranking da Bola de Ouro em novembro

    1.
  1. Kylian Mbappé (Real Madrid)
    2. 2.
  2. Erling Haaland (Manchester City)
    3. 3.
  3. Declan Rice (Arsenal)
    4. 4.
  4. Harry Kane (Bayern de Munique)
    5. 5.
  5. Lamine Yamal (Barcelona)
    6. 6.
  6. Vinicius Júnior (Real Madrid)
    7. 7.
  7. Michael Olise (Bayern de Munique)
    8. 8.
  8. Pedri (Barcelona)
    9. 9.
  9. Vitinha (PSG)
    10. 10.
  10. Jude Bellingham (Real Madrid)
    11. 11.
  11. Saka (Arsenal)
    12. 12.
  12. Dembélé (PSG)
    13. 13.
  13. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    14. 14.
  14. Nuno Mendes (PSG)
    15. 15.
  15. Hakimi (PSG)
    16. 16.
  16. Saliba (Arsenal)
    17. 17.
  17. João Neves (PSG)
    18. 18.
  18. Julian Alvarez (Atlético de Madrid)
    19. 19.
  19. Raphinha (Barcelona)
    20. 20.
  20. Moisés Caicedo (Chelsea)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias