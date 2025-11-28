Sem Vini Jr no top-5, portal aponta favoritos à Bola de Ouro 2026
Vini Júnior e Raphinha são os únicos brasileiro na lista dos 20
O portal "Score 90" divulgou uma atualização dos favoritos a vencer a próxima Bola de Ouro e Vinicius Júnior não entrou no grupo dos cinco primeiros. O atacante do Real Madrid ocupa a sexta posição dentre os 20 ranqueados. Outros brasileiros na lista, Gabriel Magalhães aparece em 13º e Raphinha em 19º.
Mesmo em alta após a grande atuação na Champions League, Vinicius Júnior perdeu uma posição em comparação ao mês de outubro. Seguindo a atualização, Kylian Mbappé e Erling Haaland seguem ocupando as principais posições no ranking, empilhando gols durante mais um mês. O principal salto foi de Declan Rice, que subiu de 10º para 3º favorito à próxima Bola de Ouro, superando até Harry Kane.
Devido a dificuldade com lesões, Lamine Yamal foi outro a cair no ranking, ocupando então a 5ª posição. Raphinha também teve uma queda, expressiva inclusive, de 12º para 19º. Na contramão, Olise, Vitinha, Saka, Gabriel Magalhães e João Neves ganharam posições.
Confira o ranking da Bola de Ouro em novembro
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Declan Rice (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Pedri (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Saka (Arsenal)
- Dembélé (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Nuno Mendes (PSG)
- Hakimi (PSG)
- Saliba (Arsenal)
- João Neves (PSG)
- Julian Alvarez (Atlético de Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Moisés Caicedo (Chelsea)
