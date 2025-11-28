O "Diario AS", da Espanha, destacou nesta sexta-feira (28) a atuação de Éderson na Champions League e colocou o brasileiro da Atalanta como um dos nomes mais valiosos do mercado para a próxima janela. A publicação tratou o volante como "diamante escondido" de Bérgamo e apontou que sua performance diante do Eintracht Frankfurt elevou ainda mais o interesse de grandes clubes europeus.

Segundo o jornal espanhol, Éderson vive um dos momentos mais consistentes da carreira. A partida contra o Frankfurt, válida pela Champions, reforçou a imagem de um meio-campista "imparável" e capaz de dominar o setor em qualquer nível competitivo. O AS relembra que, nos últimos anos, a Atalanta se tornou uma fábrica de talentos exportados a preços altos, e afirma que Éderson segue o mesmo caminho rumo a um clube de maior expressão.

O volante marcou um dos gols da vitória, em finalização precisa, e entregou números que chamaram a atenção de analistas. De acordo com dados citados pelo AS (via SofaScore), o brasileiro venceu 63% dos duelos, teve 100% de aproveitamento nos desarmes e acertou 91% dos passes – incluindo 24 de 27 no terço final do campo.

O jornal também destaca que a mudança de comando técnico – de Gian Piero Gasperini para Raffaele Palladino – não alterou o papel central do jogador no time. Mesmo com ajustes táticos, Éderson manteve desempenho alto e segue sendo peça fundamental ao lado de Marten de Roon.

Ainda segundo a publicação, causa surpresa no Brasil e na Europa o fato de o volante não ter sequência na Seleção comandada por Carlo Ancelotti, apesar dos números sólidos e da regularidade exibida desde a última temporada.

Éderson em ação pela Atalanta, na Champions League (Foto: Kirill Kudryavstsev/AFP)

Éderson é uma "Liquidação de Natal": preço cai e mercado se move

O Diario AS aponta que o interesse por Éderson deve aumentar com força a partir de agora. O motivo: a Atalanta reduziu significativamente o valor pedido pelo jogador. Se antes a equipe italiana exigia mais de 80 milhões de euros, o preço atual estaria entre 30 e 40 milhões de euros, mesmo com contrato até junho de 2027.

O jornal tratou a situação como uma espécie de "Natal antecipado" para clubes que buscam reforçar o meio-campo, já que a queda de preço abre espaço para negociações que antes eram consideradas inviáveis. O agente do jogador, André Cury, deu sinais de que o mercado realmente deve se movimentar.

– É uma oportunidade porque o contrato dele está perto do fim. A Atalanta não quis vendê-lo apesar de ter recebido ofertas muito altas. Acho que eles vão fazer uma proposta nesta janela de inverno ou no verão – afirmou o empresário à rádio "SER".

– O contrato está quase acabando, e eles podem até baixar o preço pela metade, para algo entre 30 e 40 milhões. Ele é um jogador espetacular, com algumas das melhores estatísticas da Europa para sua posição – completou.

O AS ainda recorda que Atlético de Madrid já ofereceu cerca de 70 milhões de euros há duas temporadas pelo brasileiro – valor rejeitado pela Atalanta na época. Agora, com números diferentes e concorrência maior, o cenário para uma transferência tende a ser ainda mais disputado.

