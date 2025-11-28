menu hamburguer
Onde Assistir

Milan x Lazio: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Italiano

Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada

Lance!
Milão (ITA)
Dia 28/11/2025
16:45
Milan x Lazio: onde assistir pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraMilan x Lazio: onde assistir pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Milan e Lazio se enfrentam neste sábado (29), às 16h45 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no Estádio San Siro (Giuseppe Meazza), em Milão (ITA), com transmissão da ESPN, do Disney+ e XSports. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Escudo-MILAN
MIL
Lazio-escudo-onde-assistir
LAZ
13ª rodada
Série A
Data e Hora
Sábado, 29 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Estádio San Siro (Giuseppe Meazza), em Milão (ITA)
Árbitro
Giuseppe Collu
Assistentes
Valerio Vecchi, Daisuke Yoshikawa e Luca Zufferli (quarto árbitro)
Var
Aleandro Di Paolo (VAR1) e Daniele Paterna (AVAR)
Onde assistir

O Milan chega ao confronto em busca de consolidação na briga pelo Campeonato Italiano após vitória no Dérbi de Milão, contra a Inter. A equipe rossonera vem somando triunfos importantes na disputa pelo Scudetto e precisa manter a consistência, especialmente em casa, onde historicamente é forte.

A Lazio, por sua vez, entra em campo visando a zona de classificação europeia. A equipe da capital oscila na temporada, mas busca um resultado de impacto contra um adversário direto. O confronto é vital para diminuir a distância para o G-4 e manter vivo o sonho de uma vaga na Champions.

Tudo sobre o jogo entre Milan e Lazio (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Youssof Fofana, Luka Modric, Rabiot e Bartesaghi; Cheek e Rafael Leão.

Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Luca Pellegrini; Guendouzi, Vecino e Basic; Isaksen, Boulaye Dia e Zaccagni.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Com gol de Nkunku, o Millan venceu o Lecce pela Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)
Com gol de Nkunku, o Millan venceu o Lecce pela Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)

