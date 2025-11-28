Milan x Lazio: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
Milan e Lazio se enfrentam neste sábado (29), às 16h45 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no Estádio San Siro (Giuseppe Meazza), em Milão (ITA), com transmissão da ESPN, do Disney+ e XSports. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Milan chega ao confronto em busca de consolidação na briga pelo Campeonato Italiano após vitória no Dérbi de Milão, contra a Inter. A equipe rossonera vem somando triunfos importantes na disputa pelo Scudetto e precisa manter a consistência, especialmente em casa, onde historicamente é forte.
A Lazio, por sua vez, entra em campo visando a zona de classificação europeia. A equipe da capital oscila na temporada, mas busca um resultado de impacto contra um adversário direto. O confronto é vital para diminuir a distância para o G-4 e manter vivo o sonho de uma vaga na Champions.
Tudo sobre o jogo entre Milan e Lazio (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Milan 🆚 Lazio
13ª rodada — Série A
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio San Siro (Giuseppe Meazza), em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (serviço de streaming) e XSports (TV aberta)
🕴️Arbitragem: Giuseppe Collu
🚩 Assistentes: Valerio Vecchi, Daisuke Yoshikawa e Luca Zufferli (quarto árbitro)
📺 VAR: Aleandro Di Paolo (VAR1) e Daniele Paterna (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Youssof Fofana, Luka Modric, Rabiot e Bartesaghi; Cheek e Rafael Leão.
Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Luca Pellegrini; Guendouzi, Vecino e Basic; Isaksen, Boulaye Dia e Zaccagni.
