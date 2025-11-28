Antony vai as lágrimas por suspensão em clássico espanhol

Antony viveu um dos momentos mais difíceis desde sua chegada ao Real Betis. O atacante brasileiro, expulso no empate contra o Girona, não poderá disputar o aguardado El Gran Derbi diante do Sevilla – e a frustração o levou às lágrimas durante uma entrevista. A suspensão tirará o jogador daquele que ele próprio definiu como "o jogo mais importante do ano".

As lágrimas vieram após a vitória sobre o Utrecht, pela Europa League. Questionado pela imprensa sobre a expulsão e a impossibilidade de jogar o clássico, Antony não segurou a emoção ao lembrar da importância do confronto.

– Para mim, foi um momento muito triste. Estou vindo de uma expulsão onde não houve intenção de nada. Foi uma semana muito dura. Eu sei que há outros jogos pela frente, mas sei da importância desse. Estou um pouco triste, irritado, porque queria estar lá domingo, jogando ao lado dos meus companheiros – desabafou Antony

– Para mim, é o jogo mais importante do ano. Vai ser difícil. Eu já me imaginava jogando fora de casa. Não poder estar ali é complicado. Mas estarei com eles, transmitindo energia, querendo muito os três pontos – completou o brasileiro.

Antony em ação pelo Real Betis na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

A polêmica começou no fim de semana anterior, quando o atacante recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR. A jogada, inicialmente interpretada como involuntária, foi enquadrada pela arbitragem como conduta perigosa. A suspensão tirou o brasileiro do clássico, e o Betis tentou reverter a decisão em todas as instâncias possíveis.

Antony vive em frustração devido à suspensão

A ausência ocorre após uma semana emocionalmente pesada para o jogador. Decisivo na vitória sobre o Utrecht e em boa fase nas competições europeias, Antony viu a alegria da atuação se transformar em desabafo ao falar sobre a expulsão. No lance que gerou o cartão vermelho, ele acertou o rosto de Joel Roca ao tentar uma bicicleta – jogada que, segundo ele, "não teve nenhuma intenção". O Betis recorreu ao Comitê Disciplinar, ao Comitê de Apelação e, por fim, ao Tribunal Administrativo do Esporte (CAS). Todos negaram o pedido.

Com isso, o atacante cumprirá a punição justamente na semana do principal clássico da temporada. A expectativa pelo dérbi era enorme: Antony vinha recebendo minutos importantes com Manuel Pellegrini e se destacava pela intensidade ofensiva. Internamente, o confronto contra o Sevilla é tratado como um dos jogos centrais do ano – fator que intensificou o impacto emocional sobre o brasileiro.

– Vai ser difícil. Eu já me imaginava jogando fora de casa. Não poder estar ali é complicado. Mas estarei com eles, transmitindo energia, querendo muito os três pontos – finalizou o atacante.

