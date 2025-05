Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), no San Siro, em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. Além de protagonizarem diversos títulos e momentos históricos no futebol europeu, os clubes têm uma ligação especial com o ex-atacante camaronês Samuel Eto'o, que carrega um recorde praticamente imbatível: foi o único jogador a conquistar duas Tríplices Coroas consecutivas, com os catalães em 2009 e os italianos em 2010.

Samuel Eto'o é um dos atacantes mais marcantes da história do futebol e, entre o início de 2008 e o final de 2010, ninguém foi mais vitorioso que ele. Na temporada 2008/09, o camaronês fazia parte do elenco estrelado do Barcelona, com Messi e Henry no ataque, se destacou por sua capacidade de decisão em momentos cruciais - incluindo gol na final da Champions - e conquistou a Tríplice Coroa (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões) pelos Culés.

Porém, além da trajetória vitoriosa com o clube espanhol, a relação conturbada com o técnico Pep Guardiola foi um dos pontos que o fizeram escolher mudar de ares para a Inter de Milão na temporada seguinte, como parte de um acordo que envolveu a troca lendária com Zlatan Ibrahimović.

Essa mudança, inicialmente vista como um desafio, revelou-se uma oportunidade para Eto’o brilhar em um novo cenário e sob o comando do técnico José Mourinho. Na temporada 2009/10, ele fez de novo. Em seu primeiro ano nos Nerazzurri, o centroavante levantou mais uma tríplice, quebrando um recorde e se tornando o primeiro atleta a protagonizar o feito.

Barcelona x Inter: vingança contra Guardiola

Após a saída marcada pela relação tensa entre Samuel e Pep Guardiola, o camaronês conseguiu sua grande vingaça para acertar as contas. Na semifinal da Champions 2009/10, Barcelona e Inter de Milão fizeram um dos duelos mais marcantes da história recente da competição, recheado de histórias e bastidores.

Samuel Eto'o, lendário atacante camaronês, com a camisa da Internazionale (Foto: AFP)

No jogo de ida, na Itália, vitória da Inter por 3 a 1, com gols de Sneijder, Maicon e Milito. Pedro fez o gol dos visitantes. Nesta partida, Mourinho mostrou ao Barcelona sua acertada estratégia de contra-atacar o time de Guardiola agressivamente.

Na volta, no Camp Nou, o treinador fez questão de colocar em prática a tática pela qual é famoso - às vezes até injustamente -, a "Park the bus" (Estacionar o carro, em português, fazendo alusão a se defender com todos os jogadores). Na final, a Inter foi campeã com vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, adversário das quartas da temporada atual, com dois gols do centroavante argentino Milito.

Legado de Samuel Eto'o no futebol

Ao longo de sua carreira, Eto'o conquistou diversos títulos importantes, incluindo quatro Champions League, e duas Copas Africanas de Nações. Pela seleção de Camarões, foi um dos principais responsáveis pelos sucessos nos anos 2000, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.

Além dos feitos em campo, Eto'o foi quatro vezes eleito o Melhor Jogador Africano do Ano (2003, 2004, 2005 e 2010) e se tornou uma referência para futuras gerações de jogadores africanos. Sua personalidade forte e seu compromisso com o sucesso ajudaram a moldar sua imagem como um dos atacantes mais respeitados da história recente do futebol.