Forza Napoli! Falta pouco para o sul da Itália comemorar o quarto título de sua história no Campeonato Italiano. O time de Antonio Conte venceu o Lecce fora de casa por 1 a 0, em duelo válido pela 35ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Giacomo Raspadori, camisa 81 dos Partenopei.

Com o resultado, o Napoli alcança os 77 pontos e fica cada vez mais perto do título italiano. O troféu pode ser garantido na próxima rodada: dia 11 de maio, às 15h45 (de Brasília), contra o Genoa. Contudo, a conquista ainda depende dos resultados da vice-líder Inter de Milão. O Lecce, por outro lado, estaciona nos 27, e ainda corre risco de ser rebaixado no campeonato. O próximo compromisso será um duelo direto contra o Verona, que também está lutando por uma vaga na elite na próxima temporada.

Como foi o gol da partida entre Lecce e Napoli? ⚽

Contando os dias para ser campeão nacional pela quarta vez em sua história, o Napoli abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa. Daqueles gols que não são tão comuns mais no futebol, Raspadori cobrou falta em meia altura no canto do goleiro.

Raspadori comemora gol com os companheiros e comissão técnica (Foto: Carlo Hermann/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Lecce 3x3 Napoli

35ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário:sábado, 3 de maio, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Via del Mare, em Lecce (ITA)

🥅 Gols: Raspadori, 24'/1ºT (1-0);

🟨 Cartão amarelo: Krstovic (LEC); Eric Dier (BAY)

🟥 Cartão vermelho: -

🕴️ Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Filippo Meli e Stefano Alassio (assistentes); Daniele Rutella (quarto árbitro); Maurizio Mariani (VAR); Valerio Marini (assistente do VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

🔵🟡 Lecce (Técnico: Simone Inzaghi)

Falcone; Guilbert (Veiga), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Kaba (Morente), Pierret (Berisha); Pierotti (N'Dri), Coulibaly, Karlsson (Helgeason); Krstovic

🔵⚪ Napoli (Técnico: Antonio Conte)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (Gilmour); Politano (Ngonge), McTominay; Raspadori (Billing), Lukaku (Simeone)