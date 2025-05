Se a Inter de Milão fosse personificada em um personagem nas últimas temporadas, seria Lautaro Martínez. Protagonista do time finalista da Champions League, o atacante quer repetir a história feita por outro argentino: Diego Milito, artilheiro decisivo para o tricampeonato da competição pelos Nerazzurri em 2010.

Contratado no início da temporada, Milito teve impacto imediato na Inter de Milão. Foram 30 gols marcados em 52 partidas, sendo dois deles na decisão contra o Bayern de Munique. Ainda na primeira etapa, o argentino recebeu lançamento, tabelou com Sneijder e marcou por cima do goleiro para abrir o placar.

O cenário se repetiu no segundo tempo. Com um Bayern pouco inspirado, o goleador aproveitou mais uma vez o espaço cedido pelos adversários para marcar outro gol e dar números finais à decisão. Além dele, outros três argentinos foram titulares na decisão: Walter Samuel, Javier Zanetti e Esteban Cambiasso. Hoje, todos são considerados ídolos.

De Milito a Lautaro, a passagem de bastão argentina na Inter ⚽

O primeiro jogo no time principal de Lautaro Martínez aconteceu em outubro de 2015, com a camisa do Racing, quando entrou no lugar justamente de Diego Milito. Em 2018, a Inter pagou mais de 30 milhões de dólares (R$ 97 milhões na época) para contratar o então promissor atacante. Assim, a transferência já pode ser classificada como o ponto de partida para o processo de reconstrução da entidade esportivamente.

Nesta temporada, Lautaro foi protagonista em uma das partidas mais emocionantes da atual edição da Champions League. Mesmo com uma lesão muscular na coxa esquerda, o capitão da Inter entrou em campo no sacrifício e teve atuação decisiva na vitória por 4 a 3 sobre o Barcelona, na segunda partida da semifinal, com direito a gol e pênalti sofrido.

Desde que assumiu a braçadeira de capitão em meados de 2023, o camisa 10 tem liderado não somente pela palavra, mas principalmente pelo exemplo. Com nove gols nesta edição da Champions, ele quebrou o recorde de maior número de gols marcados por um jogador da Inter em uma única campanha do torneio. Os gols vieram em todas as fases, e representam 34% dos 26 marcados pelo time na competição.

O auge da carreira do atacante, até o momento, foi na temporada 2022/23, quando anotou 28 gols e distribuiu 10 assistências em 57 partidas. Naquele ano, a Inter conquistou a Copa da Itália, a Supercopa Italiana e foi vice-campeã da Champions.

Ao todo, Lautaro já soma oito títulos com a camisa nerazzurra: dois Campeonatos Italianos (2020/21 e 2023/24), duas Copas da Itália (2021/22 e 2022/23), e três Supercopas (2021/22, 2022/23 e 2023/24). Apesar da sólida campanha em 2024/25, a Inter corre o risco de encerrar a temporada sem títulos — um contraste com o desempenho coletivo e individual até aqui.

A Inter de Milão de Lautaro busca o tetra da Champions contra o PSG nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming).

