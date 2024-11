Inter bate o Arsenal e cola no líder da Champions League

A Inter de Milão venceu o Arsenal pela Champions League (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 19:01 • Milão (ITA)

A Inter de Milão venceu o Arsenal por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. A partida foi na casa dos italianos, no Estádio San Siro, em Milão. Com gol de Hakan Çalhanoğlu, os nerazzurri colaram no Liverpool, líder da Liga.

➡️ Olheiro Lance!: possíveis destinos da Série A para Oscar, que deixará a China

Inter 1 x 0 Arsenal: como foi o jogo?

Os dois gigantes do futebol europeu praticamente se anularam durante a primeira etapa. A Inter conseguiu chegar ainda no início da partida com uma bola no travessão, após finalização de Dumfries. Na segunda metade do primeiro tempo, o Arsenal conseguiu controlar um pouco mais o jogo e ter mais a posse de bola. Porém, não foi efetivos. Nos acréscimos, os Nerazzurri abriram o placar, de pênalti, com Çalhanoğlu. O árbitro marcou mão de Merino.

A segunda etapa foi mais movimentada. Atrás do placar, os Gunners pressionaram muito os italianos. Enquanto a Inter só conseguiu finalizar uma vez, os ingleses chegaram a 11 finalizações, tendo também 70% de posse de bola.

Gabriel Jesus e Lautaro Martínez disputando em Inter x Arsenal (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Com a vitória, a Inter de Milão fica empatado em 10 pontos com o segundo colocado, Sporting. O líder, Liverpool, tem 12. O Arsenal segue na repescagem, com sete pontos, na 13ª posição da Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 1 x 0 Arsenal

4ª rodada - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio San Siro, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Hakan Çalhanoğlu (47'/ 1°) (INT)

🟨 Cartões amarelos: Lautaro Martínez, Barella (INT); Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard, De Vrij, Bissek e Dumfries; Frattesi, Çalhanoglu, Zielinski Mkhitaryan, e Darmian; Taremi e Lautaro Martínez.



ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Gabriel Magalhães, Saliba e Timber; Partey, Merino, Saka e Gabriel Martinelli; Havertz e Trossard.