Defesa do Aston Villa dá ‘pane’ e faz pênalti bizarro na Champions; veja

Defesa do Aston Villa dá pane e causa pênalti bizarro na Champions League (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 16:42 • Brugge (BEL)

Uma trapalhada impressionante marcou o jogo entre Aston Villa e Club Brugge, pela quarta rodada da Champions League. No segundo tempo da partida na Bélgica, o goleiro Dibu Martínez cobrou um tiro de meta curto para o zagueiro Tyrone Mings, porém, o inglês não entendeu que a bola já estava em jogo e a reposicionou de volta com as mãos dentro da grande área. O árbitro Tobias Stiller assinalou pênalti para os donos da casa.

Hans Vanaken, artilheiro e capitão do Brugge, converteu o pênalti e colocou o time belga na frente. Confira o lance bizarro que originou a infração.

Pênalti bizarro na Champions League

Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa, em ação contra o Brugge, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

O lance acabou influenciando no resultado da partida: o 0 a 0 anterior à trapalhada fazia jus aos poucos momentos de ataque propostas pelos dois times. A derrota por 1 a 0 fez com que o Aston Villa perdesse os 100% de aproveitamento na competição e caísse para a quinta posição na tabela. Do outro lado, o Brugge vence a segunda e assume a 20ª posição na classificação geral.

