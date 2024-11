TNT se pronuncia após problemas técnicos nos jogos da Champions League

André Henning falou sobre os problemas técnicos em Real Madrid x Milan (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A TNT Sports teve um grave problema técnico durante a transmissão dos jogos da Champions League nesta terça-feira (5). No duelo entre Milan e Real Madrid, a imagem foi cortada no primeiro tempo e retornou minutos depois, sem a narração de André Henning, que se manifestou sobre a situação quando a situação foi normalizada.

A transmissão foi cortada por volta dos 36 minutos do primeiro tempo e voltou só aos 43'. A exibição do jogo seguiu sem narração de André Henning até os 32 minutos do segundo tempo, apenas com som ambiente do estádio. Além do locutor, a TNT Sports também se manifestou através das redes sociais.

- Como deu para perceber, tivemos gravíssimos problemas técnicos aqui na TNT. Problemas que afetaram todos os nossos jogos. Algo que nunca tinha acontecido na história da TNT Sports. Nós pedimos sinceras desculpas aos nossos telespectadores e aos nossos assinantes - disse Henning.

- Estamos trabalhando incansavelmente para restabelecer o sinal de todas as partidas, e continuaremos trabalhando incansavelmente para que esses problemas nunca mais aconteçam. Nosso sincero pedido de desculpas a todos - completou o narrador da TNT Sports.