Unai Emery busca primeira Champions após vencer Europa League quatro vezes

Unai Emery é sinônimo de sucesso em competições europeias. Com quatro títulos da Europa League no currículo, o treinador de 53 anos agora mira um novo objetivo: conquistar a Champions League e fazer história com o Aston Villa, clube que se transformou desde a chegada do espanhol em outubro de 2022.

Na Inglaterra, Emery não apenas resgatou um time ameaçado pelo rebaixamento, como o levou a um patamar que os torcedores não viam há décadas. Quando assumiu o comando, o Villa flertava com a zona de rebaixamento na Premier League. Menos de dois anos depois, em sua primeira temporada completa (2023/24), o treinador conduziu o time ao quarto lugar, garantindo uma vaga na Champions pela primeira vez desde os anos 1980.

Hoje, o Villa segue competitivo tanto na Premier League quanto na Champions League, alimentando o sonho de voltar a conquistar um título relevante — algo que não acontece há mais de 40 anos. A última taça do Campeonato Inglês veio na temporada 1980/81, e o último título europeu no ano seguinte, em 1981/82.

A trajetória de Emery até o Aston Villa é marcada por conquistas que respaldam seu prestígio no futebol europeu. No Sevilla, entre 2013 e 2016, venceu a Europa League três vezes consecutivas — um feito inédito. No Villarreal, em 2021, levantou sua quarta taça ao derrotar o Manchester United nos pênaltis. No ano seguinte, levou o time até as semifinais da Champions, superando Juventus e Bayern de Munique antes de cair para o Liverpool.

Apesar de passagens menos marcantes por PSG e Arsenal, onde ficou de fora da briga pelo título da Champions, Unai encontrou no Aston Villa o ambiente ideal para aplicar sua filosofia de jogo. Os torcedores, que antes temiam o rebaixamento, agora podem sonhar com a glória.

A chance de redenção na Champions

A Champions League é o próximo passo de uma carreira vitoriosa e uma oportunidade de redenção para Unai Emery, que já viu a chance do título escapar em momentos dolorosos, como a virada histórica sofrida pelo PSG diante do Barcelona em 2017. Em 2025, com o Villa firme na disputa, o treinador espanhol tem a chance de coroar sua trajetória e recolocar o clube entre os gigantes do continente.