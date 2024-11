Inglaterra tem oito desfalques de peso para decisão na Liga das Nações

A Inglaterra tem problemas importantes da a disputa das partidas contra Grécia e Irlanda, pelas rodadas finais da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. O treinador interino Lee Carsley precisou realizar oito cortes para o jogo. Entre os nomes, astros do país como Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, Cole Palmer e Phil Foden.

A Federação Inglesa de Futebol anunciou os cortes de oito atletas, mas não deu as razões para a atitude. Veículos da imprensa inglesa, entretanto, afirmam que o motivo se dá por razões de desgaste ou lesão. Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, Cole Palmer, Phil Foden, Declan Rice, Jack Grealish, Levi Colwill e Aaron Ramsdale desfalcarão os Três Leões em compromissos importantes. Se vencer a Grécia na próxima quinta (14), a seleção volta para a Liga A, primeira divisão da competição.

As reposições foram anunciadas pelo comandante: Jarrad Branthwaite, Morgan Roders, James Trafford, Jarrod Bowen e Tino Livramento se apresentam à seleção inglesa para as partidas. Esta é a última pausa internacional da Inglaterra sob o comando de Lee Carsley: a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o alemão Thomas Tuchel assume a equipe com a missão de classificar a Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026.

Convocação da Inglaterra para a Liga das Nações

GOLEIROS

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Burnley)

DEFENSORES

Marc Guehi (Crystal Palace)

Tino Livramento (Newcastle)

Lewis Hall (Newcastle)

Taylor Harwood-Bellis (Southampton)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Jarrad Branthwaite (Everton)

Rico Lewis (Manchester City)

Kyle Walker (Manchester City)

MEIAS

Jude Bellingham (Real Madrid)

Conor Gallagher (Atlético de Madrid)

Morgan Gibbs-White (Inglaterra)

Angel Gomes (Lille)

Curtis Jones (Liverpool)

ATACANTES

Anthony Gordon (Newcastle)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Jarrod Bowen (West Ham)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Noni Madueke (Chelsea)

Dominic Solanke (Tottenham)

Ollie Watkins (Aston Villa)

