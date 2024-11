Bielsa se torna o técnico mais vitorioso da história das Eliminatórias

Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, se isolou como o maior vencedor das Eliminatórias Sul-Americanas. O feito foi alcançado após a vitória do Uruguai por 3 a 2 contra a Colômbia na sexta-feira (15), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Em partida emocionante com dois gols nos acréscimos, Quintero e Andrés Gomez marcaram para os colombianos, enquanto Davinson Sánchez, contra, Aguirre e Ugarte fizeram os gols uruguaios. Com o resultado da partida, o Uruguai é o vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 19 pontos.

A vitória ameniza a pressão da torcida sobre Marcelo Bielsa, visto que a Celeste não fazia um gol no torneio há quatro partidas, sendo a última vitória por 3 a 0 contra a Bolívia, em novembro de 2023. Além disso, a relação do treinador com os jogadores uruguaios era ruim.

Bielsa dividia a marca com Óscar Tabárez, técnico histórico que dirigiu a Celeste em 74 jogos, com 31 vitórias. O pódio é completado pelo brasileiro Tite com 24 triunfos em 29 partidas, seguido por José Pekerman (22), Hernán Gómez (20), Reinaldo Rueda (18), Francisco Maturana (17) e Lionel Scaloni (17).

Bielsa chegou a 32 vitórias em 55 partidas na competição. Além da seleção uruguaia, "El Loco" também dirigiu a Argentina, entre 1998 e 2004, e o Chile, de 2007 a 2011.

O próximo jogo da seleção uruguaia será contra o Brasil na terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

