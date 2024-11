Ex-jogador do Botafogo brilha na estreia pelo Uruguai com golaço

Rodrigo Aguirre, ex-jogador do Botafogo, fez seu primeiro jogo da carreira com a camisa do Uruguai, no confronto contra a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na estreia, o jogador marcou o segundo gol da Celeste na partida, que acabou 3 a 2 a favor dos uruguaios.

continua após a publicidade

➡️ Bielsa se torna o técnico mais vitorioso da história das Eliminatórias

Valverde fez boa jogada na linha de fundo e passou para Aguirre. O atacante recebeu na área, limpou a marcação com tranquilidade e finalizou sem chances para o goleiro Vargas. O tento marcado pelo jogador foi da virada do Uruguai, em partida que estava empatada por 1 a 1 naquele momento. Na comemoração, o camisa 7 se emocionou.

A sequência da partida foi emocionante, com dois gols nos acréscimos. O colombiano Andrés Goméz fez o do empate aos 50 minutos do segundo tempo e calou o Centenário. No entanto, um minuto depois, Ugarte aproveitou o bate e rebate na área e garantiu a vitória dos donos da casa.

continua após a publicidade

Com o resultado da partida, o Uruguai é o vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 19 pontos. O próximo jogo da seleção uruguaia será contra o Brasil na terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No Botafogo, Aguirre chegou em marlo de 2018, aos 23 anos de idade. No entanto, a passagem do jogador foi apagada e marcada por indisciplina em campo, com dois cartões vermelhos em 25 jogos. Nesse retrospecto, foram apenas oito partidas como titular e dois gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional