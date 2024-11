Alemanha goleia Bósnia por 7 a 0 e vai às quartas da Liga das Nações

A Alemanha garantiu a classificação às quartas de final da Liga das Nações ao bater a Bósnia. A equipe de Julian Nagelsmann teve o domínio completo da partida e goleou por 7 a 0, com gols de Musiala, Kleindienst (2x), Havertz, Wirtz (2x) e Sané. Com o resultado, a seleção alemã garantiu a classificação às quartas de final da competição.

Alemanha 7x0 Bósnia: como foi o jogo?

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou sem tempo para a equipe da Bósnia respirar. Logo no segundo minuto do jogo, a Alemanha foi ao último terço, Kimmich cruzou na medida na direita do campo para Musiala cabecear no canto esquerdo do goleiro Vasilj. Com vantagem construída logo no primeiro ataque, os alemães dominaram quase toda a primeira etapa.

Após um período de domínio da seleção de Julian Naggelsmann e pressão na saída após a perda da posse, a Alemanha achou seu segundo gol no duelo. Wirtz comandou a jogada na linha de fundo, a bola sobrou para Andrich na intermediária: na sobra, o meio-campista finalizou e Kleindienst deu um leve desvio para marcar pela primeira vez com a camisa alemã.

A Alemanha ampliou a vantagem poucos minutos antes do fim do primeiro tempo. Após o erro do tiro de meta adversário, os mandantes avançaram, Wirtz tabelou com Havertz que fez o terceiro do jogo.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o passeio da Alemanha sobre a Bósnia só piorou para os visitantes. Wirtz mostrou seu brilho em falta na entrada da área e engana com muito efeito e engana Vasilj. Porém, o meia do Bayer Leverkusen não parou por aí: sete minutos depois, o goleiro bósnio desviou o chute de Havertz, e no rebote Wirtz puniu os adversários novamente.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Sané marcou o sexto gol do baile alemão. O atacante recebeu na área, tirou a marcação com um lindo domínio e chutou cruzado. No sétimo e último gol da Alemanha, o zagueiro Rüdiger lançou na área e Kleindienst se jogou na área para marcar seu segundo do jogo.

Musiala, Wirtz e Havertz marcaram gols na goleada da Alemanha sobre a Bósnia, pela Liga das Nações (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

O que vem por aí?

Já classificada para as quartas de final da Liga das Nações, a Alemanha lidera o Grupo 3 com treze pontos e garante a primeira colocação com uma rodada de antecedência. Por outro lado, a Bósnia soma apenas um ponto em cinco jogos e foi rebaixada para a Divisão B da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 7 X 0 BÓSNIA

5ª RODADA - LIGA DAS NAÇÕES

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Europa-Park Stadion, em Freiburg (ALE)

🥅 Gols: Jamal Musiala (2'/1°T), Kleindienst 2x (23'/1°T e 34'/2°T), Havertz (37'/1°T), Wirtz 2x (5'/2°T e 12'/2°T) e Sané (21'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Jonathan Tah (ALE); Hajradinovic e Dzenis Burnic (BOS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Oliver Baumann; Kimmich (Robin Koch - 28'/2°T), Jonathan Tah, Rüdiger, Mittelstadt (Henrichs - 13'/2°T); Robert Andrich (Nmecha - 13'/2°T), Pascal Gross; Florian Wirtz (Gnabry - 13'/2°T), Havertz, Musiala (Sané - 13'/2°T); Kleindienst.

BÓSNIA (Técnico: Sergej Barbarez)

Vasilj; Omerovic, Barisic, Bicakcic, Muharemovic, Burnic; Gigovic (Bajraktarevic - 17'/2°T), Sunjic (Huseinbasic - 29'/2°T), Tahirovic (Ivan Basic - 18'/2°T); Kulenovic (Bazdar - 18'/2°T), Demirovic (Hajradinovic - 40'/2°T).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vasílios Fotiás (GRE)

🖥️ VAR: Angelos Evangelou (GRE)