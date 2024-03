Infalíveis, Messi e Suárez brilham na classificação do Inter Miami na Concachampions

Messi e Suárez marcaram e deram assistência na vitória do Inter Miami (Foto: Fayez NURELDINE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 23:15 • Miami (EUA)

O Inter Miami avançou para as quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf ao vencer o Nashville SC por 3 a 1. O primeiro jogo entre as equipes havia terminado em 2 a 2. Nesta quarta-feira (13) brilharam as estrelas dos craques Lionel Messi e Luis Suárez, que marcaram e deram assistências.

COMO FOI A PARTIDA?

Empurrado pela torcida em casa, o Inter Miami abriu o placar logo aos oito minutos, com Suárez. O uruguaio fez jogada ensaiada com Messi, recebeu passe do argentino na área, e completou para o gol. Aos 23', foi a vez do camisa 10 marcar em chute forte após assistência de Diego Gomez.

Messi foi substituído no intervalo por Robert Taylor, que marcou o terceiro gol do Inter Miami. O atacante finlandês recebeu cruzamento de Suárez e, de cabeça, fechou o placar para o time da Flórida. O Nashville descontou nos acréscimos, com Sam Surridge.

O QUE VEM POR AÍ?

Columbus Crew-EUA, Tigres-MEX, Pachuca-MEX e Herediano-CRC também já estão garantidos na próxima fase. Os outros três clubes classificados sairão dos confrontos: América-MEX x Guadalajara-MEX, Alajuelense-CRC x New England-EUA e Monterrey-MEX x Cincinnati-EUA.