Messi e Suárez marcam em jogo decisivo pelo Inter Miami na Concachampions; assista

Messi e Suárez marcaram pelo Inter Miami contra o Nashville SC (Foto: Brennan Asplen via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 22:32 • Miami (EUA)

Craques do Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez marcaram gols pela equipe norte-americana nesta quarta-feira (13), contra o Nashville SC. Aos sete minutos, a dupla fez ótima jogada ensaiada, que terminou no gol do uruguaio após assistência do argentino. Aos 22', o camisa 10 recebeu na área e chutou forte no canto para ampliar. Assista aos gols abaixo: