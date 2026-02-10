O ex-jogador Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, relatou em entrevista à revista "Men's Health UK" que ainda convive com dores severas na coluna, herança de sua trajetória no futebol. Ferdinand, atualmente com 47 anos, revelou que, em determinados períodos de crise, necessita utilizar uma cadeira de rodas para locomoção.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aposentado desde 2015, o ex-zagueiro explicou que os episódios de dor são agudos e, por vezes, requerem internação hospitalar por alguns dias. Segundo ele, os problemas surgem de forma súbita e impactam diretamente sua rotina.

continua após a publicidade

Histórico de lesões e tratamento

Durante sua carreira de 20 temporadas, com passagens por clubes como Leeds e West Ham, Ferdinand já apresentava quadros clínicos complexos na região das costas. Para manter a atividade em alto nível, o ex-atleta afirmou ter recorrido a medicamentos e intervenções clínicas por um longo período.

— Tenho problemas de coluna há muito tempo. São lesões que sofri ao longo da minha carreira. Tomei comprimidos e injeções por cerca de seis anos para conseguir jogar — afirmou Ferdinand.

continua após a publicidade

Ele pontuou que, após se mudar para Dubai com a família no ano passado, as crises tornaram-se mais frequentes, intensificando a necessidade de cuidados específicos.

Rio Ferdinand em ação pelo Manchester United (Foto: AFP PHOTO)

Cuidados atuais e reabilitação

Com mais de 700 partidas disputadas como profissional, o ex-jogador informou que iniciou um novo protocolo de cuidados voltado para a recuperação funcional. Este plano inclui, pela primeira vez desde sua aposentadoria, o acompanhamento regular de um fisioterapeuta em conjunto com um treinador físico.

— É uma abordagem mais holística, e espero que isso me ajude a melhorar — completou Ferdinand, destacando a importância de integrar manipulações fisioterápicas aos exercícios físicos para mitigar as sequelas acumuladas no esporte.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial