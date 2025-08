Atitudes de Deyverson em Corinthians x Fortaleza chocam web: ‘Entendi nada’

Corinthians e Fortaleza se enfrentam, neste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. Durante o primeiro tempo do confronto, o atacante Deyverson, do Leão, protagonizou dois lances que surpreenderam as redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O primeiro aconteceu no início do confronto. O cronômentro maracava sete minutos, quando o atacante foi flagrado pelas câmeras de transmissão da partida pisando no goleiro Vinícius Silvestre, do próprio time. A ação viralizou rapidamente na internet e deixou os telespectadores surpresos.

Do mesmo modo, um outro lance de Deyverson, ainda no primeiro tempo, chamou atenção dos torcedores. Aos 35 minutos, o atacante tentou simular um pênalti ao fingir ter sido chutado pelo lateral Angileri dentro da área. Em campo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima apenas ignorou o lance e não advertiu o camisa 18. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Fortaleza x Corinthians

Durante o primeiro tempo, a equipe do técnico Renato Paiva abriu o placar. O gol aconteceu nos pés de Breno Lopes, aos cinco minutos do primeiro tempo. No atual cenário, o Leão vai surpreendendo o Timão, dentro da Neo Química Arena e somando três pontos na tabela de classificação do Brasileirão.