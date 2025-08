Rafael Sóbis critica atitude de Deyverson: ‘Isso não é legal’

A equipe do programa "Fechamento SporTV" desse domingo (3) achou graça na atitude inusitada do atacante Deyverson, que deu "pisões" no goleiro do próprio time, Vinícius Silvestre, do Fortaleza. No entanto, um dos participantes da atração, o ex-jogador Rafael Sóbis, discordou dos colegas. Para o ídolo do Internacional, a atitude do ex-Palmeiras não foi engraçada.

- Isso é ser louco, cara? Quando a gente fala que isso é loucura e ri, começa a dar uma liberdade para seguir fazendo isso. Na minha opinião, isso não é legal. O cara profissional passa muita coisa, tem que ser exemplo, não é só jogar bola. A questão do pênalti, do jeito que se atira... Até os companheiros não gostam - questionou.

Outro ex-jogador presente no debate, Felipe Melo concordou que Deyverson tem atitudes que "ultrapassam limites", mas não entendeu o "pisão" no companheiro como uma delas.

- Eu trabalhei com Deyverson algumas vezes e falo com ele com frequência. Eu concordo com Sóbis sobre o pênalti, isso de pular. Mas isso com goleiro foi uma brincadeira, eu relevo. Agora, se jogar, simular, tem um limite. E muitas vezes ele ultrapassa - afirmou.

Na sequência, Rafael Sóbis voltou a dizer que discordava de muitas posturas de Deyverson. Por outro lado, o ex-jogador elogiou as valências técnicas do jogador do Fortaleza.

- Acho um dos melhores atacantes que a gente tem. Se ele se concentrasse mais no jogo, poderia ter números muito melhores. Às vezes me dá a impressão que ele entra em campo pensando em fazer alguma coisa para chamar atenção. Até o treinador deve ficar bravo, porque beira o absurdo. Tem alguém falando para ele que isso é legal? Ele está deixando de ser um "nota 8" para se perder em coisas que estão segurando a carreira - concluiu Sóbis.

Atacante Deyverson, do Fortaleza, durante duelo com o Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Alan Morici/AGIF)

Deyverson fez brincadeira durante duelo com Corinthians

A cena inusitada de Deyverson aconteceu durante o empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A equipe cearense saiu na frente com Breno Lopes, mas sofreu o empate já nos acréscimos da segunda etapa, gol anotado por André Carrillo. O Timão iniciou o jogo com a equipe reserva, mas acionou peças fundamentais no intervalo.