Futebol Internacional

Ex-Fluminense, Nogueira faz gol histórico pelo Sabah no Campeonato Azeri

Zagueiro brasileiro comemora em homenagem à esposa grávida

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
19:52
Ygor Nogueira em ação pelo Sabah (Foto: Instagram/Sabah)
Ygor Nogueira em ação pelo Sabah (Foto: Instagram/Sabah)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro brasileiro Ygor Nogueira segue ampliando sua trajetória de destaque no futebol do Azerbaijão. Pilar defensivo do Sabah, o defensor foi protagonista na vitória por 3 a 1 sobre o Kapaz, fora de casa, pela liga nacional, ao marcar de cabeça o gol de número 300 do clube na competição. O resultado manteve a equipe de Baku na vice-liderança do campeonato e consolidou o bom início de temporada.

Gol simbólico e homenagem especial

A partida foi controlada do início ao fim pelo Sabah. Logo nos primeiros minutos, o sérvio Simic abriu o placar ao aproveitar o rebote do goleiro adversário. Pouco depois, aos 28 minutos, o ruandês Mickels ampliou de cabeça. O Kapaz ainda reagiu no fim do primeiro tempo, com Onanuga descontando nos acréscimos.

No entanto, o segundo tempo reservou o momento mais marcante da noite: após cobrança de escanteio, Ygor Nogueira subiu mais alto que a defesa e completou de cabeça para o fundo das redes, anotando o gol histórico do clube — o primeiro dele após retornar de lesão.

Ygor Nogueira em ação pelo Sabah (Foto: Instagram/Sabah)
Ygor Nogueira em ação pelo Sabah (Foto: Instagram/Sabah)

O defensor, que vive grande fase com oito partidas de invencibilidade na temporada, destacou a importância do feito e dedicou o gol à família. Após o apito final, ele explicou que a comemoração com a bola na barriga foi uma homenagem à esposa, que está grávida do segundo filho do casal.

— Estou muito feliz com essa vitória e por fazer um gol especial na história do clube. Pude fazer essa comemoração (bola na barriga) em homenagem à minha esposa, que está grávida do nosso segundo filho. É um momento muito especial para mim dentro e fora de campo. Graças a Deus, estamos vivendo uma sequência muito abençoada nesse início de campeonato — iniciou Nogueira, que completou ao ressaltar a boa fase do time e a ambição por novas conquistas.

— Agora, é treinar nessa pausa para podermos voltar mais fortes e preparados para seguir disputando na parte de cima da tabela. No primeiro ano de clube, conquistamos a Copa. Quem sabe no segundo não vencemos a Liga? Vamos com trabalho e humildade para seguir construindo uma história aqui — completou.

Ygor Nogueira em ação pelo Sabah (Foto: Instagram/Sabah)
Ygor Nogueira em ação pelo Sabah (Foto: Instagram/Sabah)

Foco na sequência da temporada

Com o intervalo para a Data Fifa, o Sabah terá um período de descanso antes de retomar as atividades no campeonato. O próximo compromisso da equipe será no dia 23 de novembro, quando recebe o Shamaki, atual oitavo colocado da liga. Em excelente momento coletivo e com Ygor Nogueira como um dos pilares da defesa, o clube de Baku segue sonhando alto: depois da conquista da Copa, o objetivo agora é lutar pelo título nacional.

