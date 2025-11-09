Ex-Fluminense, Nogueira faz gol histórico pelo Sabah no Campeonato Azeri
Zagueiro brasileiro comemora em homenagem à esposa grávida
O zagueiro brasileiro Ygor Nogueira segue ampliando sua trajetória de destaque no futebol do Azerbaijão. Pilar defensivo do Sabah, o defensor foi protagonista na vitória por 3 a 1 sobre o Kapaz, fora de casa, pela liga nacional, ao marcar de cabeça o gol de número 300 do clube na competição. O resultado manteve a equipe de Baku na vice-liderança do campeonato e consolidou o bom início de temporada.
Gol simbólico e homenagem especial
A partida foi controlada do início ao fim pelo Sabah. Logo nos primeiros minutos, o sérvio Simic abriu o placar ao aproveitar o rebote do goleiro adversário. Pouco depois, aos 28 minutos, o ruandês Mickels ampliou de cabeça. O Kapaz ainda reagiu no fim do primeiro tempo, com Onanuga descontando nos acréscimos.
No entanto, o segundo tempo reservou o momento mais marcante da noite: após cobrança de escanteio, Ygor Nogueira subiu mais alto que a defesa e completou de cabeça para o fundo das redes, anotando o gol histórico do clube — o primeiro dele após retornar de lesão.
O defensor, que vive grande fase com oito partidas de invencibilidade na temporada, destacou a importância do feito e dedicou o gol à família. Após o apito final, ele explicou que a comemoração com a bola na barriga foi uma homenagem à esposa, que está grávida do segundo filho do casal.
— Estou muito feliz com essa vitória e por fazer um gol especial na história do clube. Pude fazer essa comemoração (bola na barriga) em homenagem à minha esposa, que está grávida do nosso segundo filho. É um momento muito especial para mim dentro e fora de campo. Graças a Deus, estamos vivendo uma sequência muito abençoada nesse início de campeonato — iniciou Nogueira, que completou ao ressaltar a boa fase do time e a ambição por novas conquistas.
— Agora, é treinar nessa pausa para podermos voltar mais fortes e preparados para seguir disputando na parte de cima da tabela. No primeiro ano de clube, conquistamos a Copa. Quem sabe no segundo não vencemos a Liga? Vamos com trabalho e humildade para seguir construindo uma história aqui — completou.
Foco na sequência da temporada
Com o intervalo para a Data Fifa, o Sabah terá um período de descanso antes de retomar as atividades no campeonato. O próximo compromisso da equipe será no dia 23 de novembro, quando recebe o Shamaki, atual oitavo colocado da liga. Em excelente momento coletivo e com Ygor Nogueira como um dos pilares da defesa, o clube de Baku segue sonhando alto: depois da conquista da Copa, o objetivo agora é lutar pelo título nacional.
