Imprensa francesa questiona futuro de Donnarumma

Após a partida contra o Liverpool pela Champions League, o futuro de Gianluigi Donnarumma no PSG foi posto em xeque pela imprensa francesa. Apesar de ser considerado o melhor goleiro em atividade na liga francesa, o comportamento muda quando o hino da Champions toca. Enquanto Alisson teve uma noite de gala, Donnarumma foi eleito um dos vilões da partida e seu futuro no PSG parece incerto para a mídia francesa.

O duelo entre Liverpool e Paris Saint-Germain foi intenso. Alisson, goleiro do Liverpool, teve uma de suas melhores atuações na carreira, fechando o gol dos Reds. Por outro lado, Donnarumma foi pouco requisitado na partida, porém, quando chegaram em sua meta, não foi capaz de defender e assim, o PSG foi derrotado em sua casa.

Após mais um desempenho fraco em duelo decisivo de Champions League, a imprensa francesa começou a questionar o futuro de Donnarumma no PSG. O jornal "L'Équipe" destacou a partida abaixo do goleiro, afirmando que o italiano "não foi firme suficiente" na única bola decisiva que tinha para pegar. Já o "Le Parisien" foi mais duro e afirmou que o chute de Elliot foi "foi o suficiente para desencadear um novo debate sobre seu futuro".

O futuro de Donnarumma

Donnarumma ainda busca regularidade na competição, que o tem atormentado desde 2022, quando um erro contra Benzema, nas oitavas de final, contribuiu para a eliminação do PSG para o Real Madrid. Essa situação gerou preocupações em Paris, alimentando especulações sobre uma possível saída no verão.

Donnarumma após o gol derradeiro de Harvey Elliot, que ocasionou na derrota do PSG para o Liverpool. (Foto: Franck Fife/AFP)

O futuro de Donnarumma no PSG segue incerto. Embora tenha retomado negociações para renovar seu contrato, atuações como a de quarta-feira contra o Liverpool levantam dúvidas sobre sua permanência. Seu contrato vai até junho de 2026, mas rumores sobre sua saída persistem, especialmente com o interesse recente do PSG no goleiro do Lille, Chevalier, uma das revelações da Champions League.