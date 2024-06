Imprensa espanhola exalta Endrick após vitória contra o México: ‘Sucessor de Pelé’

(Foto: TIM WARNER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 11:14 • Rio de Janeiro

Endrick foi um dos principais nomes da vitória do Brasil por 3 a 2, no primeiro amistoso antes da Copa América. Ao marcar o gol que garantiu o triunfo da seleção, o jogador de 17 anos brilhou os olhos da imprensa espanhola, ansiosa para vê-lo vestindo a camisa do Real Madrid.

Na partida contra o México, Andreas Pereira e Martinelli marcaram os gols que abriram vantagem, enquanto os adversários diminuiram com Quinoñes e Martínez. Nos acréscimos, Vini Jr cruzou e o jovem atacante fez o gol da vitória brasileira.

A manchete do jornal 'Marca' deu destaque aos autores do terceiro gol da partida: "O Madrid lambe os lábios: Vinicius dá assistência, Endrick marca o gol da vitória e comemora como Messi no Bernabéu". Além disso, o jornalista J. Carlos Jurado não poupou elogios ao atacante brasileiro, classificando-o como um "prodígio", "talento puro" e "sucessor de Pelé".

Outro jornal espanhol que fez questão de exaltar o craque revelado pelo Palmeiras foi o 'AS': "Endrick é o escolhido", afirma a manchete sobre o jogador, eleito como o melhor em campo no amistoso. "O gol que está dando a volta ao mundo", completou.

Endrick marcou o gol da vitória do Brasil no amistoso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Endrick foi o segundo jogador mais jovem da história da seleção a marcar três gols em três jogos consecutivos, atrás somente de Pelé.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24, contra a Costa Rica no grupo D, que possui Paraguai e Colômbia completando. Apesar de vestir a 9 na competição sulamericana, a joia irá vestir a camisa 16. Mbappé usará a 9 no Real Madrid.