Lance de Vini Jr em Brasil x México viraliza na web: ‘Melhor jogador do mundo’

Vini Jr aplicou drible em mexicano e viralizou nas redes sociais (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Após grande temporada pelo Real Madrid, Vini Jr entrou em campo no último sábado (8), em amistoso pela Seleção Brasileira. O atacante aplicou um drible em um adversário, e o lance viralizou nas redes sociais, na vitória sobre o México, por 3 a 2.

No segundo tempo, Vini Jr recebeu uma bola na lateral e deu uma caneta no lateral Reyes. O atacante dominou com o pé direito e tocou entre as pernas do adversário com o pé esquerdo. O camisa 7 ainda deu passe para Endrick marcar o último gol do jogo.

Confira as reações nas redes sociais: