Vini Jr, do Real Madrid, sofreu uma entrada violenta na vitória dos Blancos em cima do Deportivo Aláves, por 1 a 0, e os torcedores foram à loucura nas redes sociais. O craque brasileiro começou a partida válida pela 31° rodada do Campeonato Espanhol no banco de reservas, mas entrou em campo e atuou por 29 minutos.

O lance que revoltou os torcedores aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo. O lateral esquerdo Manu Sánchez parou o contra-ataque do Real Madrid com uma entrada violenta na perna de Vinicius Júnior.

A arbitragem marcou a falta em campo, mas precisou ir ao VAR para expulsar o jogador do Deportivo Alavés. Veja o lance e a reação dos torcedores abaixo.

Veja o lance da entrada em Vini Jr e a reação dos torcedores na web

Agora tão querendo aposentar vini jr oloco 🤡 pic.twitter.com/stqgIttRgc — Dn do letterboxd (@Dn4realrw) April 13, 2025

maluco do Alaves é pra ser expulso também, entrada forte demais no Vini Jr — Rodrigo Araujo (@Rodrigoaraujou) April 13, 2025

La entrada a Vini es criminal pero solo se hablará de la de Mbappe 🤷🏻#ChiringuitoMadrid — Eva (@Eva84314661) April 13, 2025

Web também criticou expulsão de Mbappe, do Real Madrid

O atacante Kylian Mbappé foi expulso no primeiro tempo do duelo entre Alavés e Real Madrid, neste domingo (13), pela 31ª rodada de La Liga. O francês recebeu o cartão amarelo primeiramente, porém, após revisão do árbitro Juan Martínez no VAR, o juiz optou pelo vermelho. O camisa 9 chegou direto na canela do volante Blanco, em um lance forte.

Mbappé é expulso no jogo entre Alavés e Real Madrid, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Por conta da expulsão, Kylian ficará fora do jogo contra o Athletico Bilbao, quarto colocado do Campeonato Espanhol, na rodada seguinte. A chegada de Mbappé foi bastante criticada nas redes sociais, vista até como "criminosa" pelos torcedores. Apesar da entrada, Blanco permaneceu em campo.