Ancelotti critica atitude de Mbappé em jogo do Real Madrid: ‘Não falei com ele’

Auxiliar técnico do Real Madrid, Davide Ancelotti criticou a entrada de Mbappé que gerou a expulsão do jogador na vitória do Real Madrid sobre o Alavés por 2 a 1, pela La Liga. No entanto, o filho de Carlo Ancelotti afirmou que o atacante não é um jogador violento e blindou o francês.

- Não falei com ele depois (do jogo). Kylian não é um jogador violento, pediu desculpas e é consciente do que fez. Foi uma entrada clara para cartão vermelho e pagou as consequências. As pequenas faltas que recebia fizeram com que reagisse dessa maneira, que não é a correta. Não estou justificando, mas foi o que aconteceu.

Ao 38 minutos do primeiro tempo, Mbappé cometeu uma falta violenta em Antonio Blanco, em que colocou as travas da chuteira na perna do meia do Alavés e deixou o Real Madrid com um homem a menos em campo. No campo, o árbitro Soto Grado aplicou cartão amarelo, mas o atleta foi expulso após revisão de Gil Manzano no VAR, que recomendou uma punição mais pesada.

Por conta da entrada violenta, Mbappé pode desfalcar o Real Madrid em mais de um jogo pelo Campeonato Espanhol. O atleta não estará presente no confronto com o Athletic Bilbao, no domingo (20). Mas o jogador ainda corre o risco de nem disputar a final da Copa do Rei caso pegue quatro duelos ou mais de gancho.

Mbappé disponível para Real Madrid x Arsenal

Apesar da expulsão, Mbappé estará disponível para o técnico Carlo Ancelotti no duelo entre Real Madrid e Arsenal, pela volta das quartas de final da Champions League. O atleta chegará mais descansado após ter atuado por apenas 38 minutos contra o Alavés e ter ido mais cedo para o vestiário.