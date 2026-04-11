Igor Thiago marca duas vezes e quebra recorde de gols na Inglaterra

O atacante Igor Thiago tornou-se o primeiro brasileiro na história da Premier League a atingir a marca de 21 gols em uma única edição do campeonato. O feito foi consolidado na manhã deste sábado (11), durante o empate do Brentford por 2 a 2 contra o Everton, no Gtech Community Stadium, pela 32ª rodada. Com os dois gols marcados, o centroavante superou o recorde anterior de brasileiros na competição, que era de 15 gols, pertencente a Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Roberto Firmino.

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Os números da temporada colocam Igor Thiago na vice-artilharia da Premier League, com apenas um gol a menos que Haaland, do Manchester City, que soma 22. O brasileiro atingiu a marca de 21 gols em 32 partidas, apresentando uma média de eficiência que o coloca como o jogador mais rápido da história do Brentford a alcançar 20 gols na elite inglesa, precisando de 2.660 minutos – superando as marcas de Ivan Toney (2.857) e Bryan Mbeumo (3.346).

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Recorde absoluto no Brentford e caça a Haaland

A atuação de Igor Thiago neste sábado também o transformou no maior artilheiro da história do Brentford em uma única edição de Premier League, superando os 20 gols de Ivan Toney na temporada 2022/23. O primeiro gol do camisa 9 saiu logo aos três minutos de jogo, em cobrança de pênalti convertida no canto direito de Pickford. No segundo tempo, aos 31 minutos, o atacante aproveitou assistência de Kayode para desviar a bola com o quadril e balançar as redes novamente.

Igor Thiago comemorando seu 20º gol na Premier League (Foto: Reprodução/X)

O desempenho individual do brasileiro mantém a disputa pela Chuteira de Ouro aberta. Enquanto Igor Thiago marcou duas vezes nesta rodada, Haaland não balança as redes na competição desde o dia 11 de fevereiro. O atacante do Brentford terá mais seis partidas no campeonato para tentar a artilharia inédita para um brasileiro, com duelos programados contra Fulham, Manchester United, West Ham, Manchester City, Crystal Palace e Liverpool.

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O centroavante de 24 anos vive momento de ascensão também na Seleção Brasileira. Recentemente, Igor Thiago foi lembrado pelo técnico Ancelotti e participou dos amistosos contra França e Croácia. Diante dos croatas, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa amarela e participou da jogada que resultou no gol de Martinelli.

O recorde estabelecido na Inglaterra fortalece a posição do jogador na disputa por uma vaga na lista final para a Copa do Mundo. A convocação oficial para o Mundial está marcada para o dia 18 de maio de 2026. Com todos os seus 21 gols na Premier League marcados de dentro da área, Igor Thiago se consolida como a principal referência ofensiva dos "Bees" e uma das esperanças do Brasil para o ciclo mundialista.

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