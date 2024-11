David Beckham é diagnosticado com doença sem cura; saiba mais

O ex-jogador David Beckham, de 49 anos, ganhou o noticiário nos últimos dias após ser diagnosticado com uma doença sem cura. O astro inglês é vítima de dermatite atópica, uma inflamação crônica e hereditária que provoca erupções e coceira na pele.

A dermatite atópica é mais comum em crianças, mas pode acometer adultos, como é o caso de Beckham. Na maior parte dos casos, a doença aparece antes dos cinco anos de idade. Fatores genéticos e ambientais podem ter influência no desenvolvimento da doença.

Beckham se enquadra na fase tardia, o que promove excesso de coceira, que desenvolve áreas secas na pele. Com as erupções cutâneas, podem surgir crostas na face e no couro cabeludo. A intensidade dos sintomas pode variar de pessoa para pessoa.

Ao longo da carreira, Beckham somou passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain. Atualmente, o ex-jogador é dono do Inter Miami, onde atuam craques como Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba.