Filho de David Beckham larga futebol para focar em carreira inusitada

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro

Romeo Beckham, segundo filho do casamento entre David e Victoria Beckham, não vai seguir os passos do pai nos gramados. O jovem, que tinha contrato assinado com o time B do Brentford, da Premier League, largou o futebol para seguir como modelo, se aproximando do mundo profissional da sua mãe, renomada estilista internacional.

Romeo Beckham assinando contrato com Brentford, da Premier League (Foto: Reprodução)

Segundo informações do jornal inglês 'The Sun', o filho de David já está com contrato assinado com uma grande agência parisiense de moda. A decisão de mudar o rumo da carreira já havia sido revelada pelo próprio Romeo em entrevista ao Financial Times, quando comentou sobre seu medo de desapontar o pai.

Carreira no Futebol

O primeiro clube de Romeu foi o Arsenal, mas o garoto acabou sendo precocemente dispensado pelo clube. A dispensa do time inglês levou Beckham a pausar a carreira por quase seis anos, quando retornou ao ao Inter Miami, da MLS, clube que pertence ao seu pai.

No Inter Miami, atuando como reserva, Romeo disputou 26 partidas e participou de 12 gols - dois gols e dez assistências. Após essa passagem na MLS, em janeiro de 2023 ele foi emprestado ao time B do Brentford .