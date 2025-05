As escalações de Manchester United e Athletic Bilbao já estão definidas para o duelo decisivo da semifinal da Europa League. Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), em Old Trafford, para definir um dos finalistas do continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Red Devils venceram a ida em pleno San Mamés por 3 a 0, e podem perder por até dois gols de diferença que se classificam à decisão; aos bascos, cabe vencer por quatro ou mais, enquanto três tentos de distância conduzem o confronto à prorrogação (e, se necessário, aos pênaltis).

continua após a publicidade

Para o embate decisivo, Rúben Amorim escalou a equipe inglesa da mesma maneira que fez em Bilbao, com uma linha de três zagueiros: Lindelöf, Maguire e Yoro. O novo desfalque ficou por conta de Matthijs de Ligt, que sentiu um problema muscular após a derrota para o Brentford, no domingo (4), e não foi sequer relacionado.

➡️ Entenda como Conclave e Papa podem ‘ajudar’ Antony e o Real Betis na Conference

Ernesto Valverde, por outro lado, não poderá repetir a formação derrotada há uma semana por conta da expulsão de Dani Vivian, que gerou o segundo gol na Espanha. Unai Núñez foi o escolhido para o setor, diferente do decorrer da ida, quando Aitor Paredes entrou no lugar de Berenguer para repor o lugar do zagueiro. As notícias negativas ficaram por conta dos irmãos Williams: Iñaki e Nico estão fora por lesão, assim como o destaque Oihan Sancet, o que dificulta ainda mais a possibilidade de remontada no Reino Unido.

continua após a publicidade

⚽ Escalações de Manchester United x Athletic Bilbao, pela Europa League

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

GOL: André Onana

ZAG: Victor Lindelöf

ZAG: Harry Maguire

ZAG: Leny Yoro

LTD: Noussair Mazraoui

LTE: Patrick Dorgu

VOL: Casemiro

VOL: Manuel Ugarte

MEI: Bruno Fernandes

MEI: Alejandro Garnacho

ATA: Rasmus Hojlund

⚪🔴 Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

GOL: Julen Agirrezabala

LTD: Andoni Gorosabel

ZAG: Yeray Álvarez

ZAG: Unai Núñez

LTE: Yuri Berchiche

VOL: Iñigo Ruiz de Galarreta

VOL: Mikel Jauregizar

MEI: Unai Gómez

ATA: Álvaro Djaló

ATA: Álex Berenguer

ATA: Maroan Sannadi

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.