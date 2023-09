Iniciando sua segunda temporada pelo Norwich, o meio-campista de 24 anos vai se acostumando com o status de ídolo, mostra ambição e, em campo, dá sinais de que sua ascensão está longe de terminar. Em agosto, Sara foi eleito o Melhor Jogador do Mês pela EFL Championship, e teve permanência muito celebrada pelos torcedores do clube após o fechamento da janela de transferências, que contou com rumores sobre o assédio de times da Premier League sobre o camisa 17 do Norwich.