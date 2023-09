Com a vitória do Vasco contra o América-MG nesta segunda (25), o Peixe caiu para a 18ª posição do Brasileirão com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z4. Um eventual triunfo diante do Cruzmaltino pode fazer com que o Santos finalmente saia da zona após quase dois meses e ultrapasse a equipe carioca na tabela.