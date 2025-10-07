Os atletas Marlon, Gui Teixeira, Miguel e Sasso, todos da categoria Sub-20 do Juventude, foram selecionados para participar de um intercâmbio de 30 dias no Osasuna, da Espanha.

continua após a publicidade

A ação, que vem sendo planejada há alguns meses pelas diretorias dos dois clubes, contou com a participação direta da agente Fifa Hellen Telles, representante institucional do Juventude na Europa. O intercâmbio marca um passo importante na aproximação entre Juventude e Osasuna, abrindo novas possibilidades de cooperação internacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante o período na Espanha, os jovens treinarão no Centro de Treinamento Tajonar, em Pamplona, na região de Navarra. A estrutura é considerada uma das mais completas do país, contando com campos de alto padrão, academias, áreas de análise tática, acompanhamento psicológico e médico, além de espaços voltados ao desenvolvimento individual. O local adota o “método Tajonar”, modelo de formação certificado com o selo de Excelência na Formação de Jovens Atletas pela Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), distinção inédita no território espanhol.

continua após a publicidade

Para o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, o intercâmbio representa um movimento estratégico para o clube.

— É importantíssimo estreitar laços com uma instituição tão tradicional quanto o Osasuna. A ascensão do Juventude no mercado da América do Sul nos exige ampliar horizontes e abrir caminhos na Europa. Este movimento é fundamental para o fortalecimento da nossa marca e das nossas relações internacionais — destaca o dirigente.

O vice-presidente das Categorias de Base, Jones Biglia, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa.

— São inúmeros os benefícios que este intercâmbio trará. Primeiro, pela vivência única que proporcionará aos quatro atletas. Depois, por nos colocar no radar de um clube reconhecido em toda a Europa pelo trabalho com base. Além disso, passamos a ter uma linha direta com o mercado europeu, abrindo uma alternativa valiosa além do cenário nacional — pontuou.

continua após a publicidade

Estádio Alfredo Jaconi (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

A viagem dos atletas está marcada para o dia 4 de outubro, com retorno previsto para 5 de novembro.

O intercâmbio ocorre em um momento de consolidação das categorias de base do Juventude. O time Sub-20 realiza atualmente uma excursão internacional no Uruguai, onde enfrentou o Albion Football Club, a Seleção Sub-20 de Cuba e a Seleção Sub-18 do Uruguai, com destaque para a vitória por 5 a 0 sobre o Albion, em Montevidéu. Os amistosos servem de preparação para a Copa FGF e para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o principal torneio de base do país.

Com o Certificado de Clube Formador da CBF desde 2013, o Juventude mantém um projeto estruturado voltado à formação de atletas e cidadãos, investindo continuamente em infraestrutura, suporte técnico e desenvolvimento humano. O clube se consolida, assim, como uma das principais referências em categorias de base no futebol brasileiro.