"Més que un club". A frase que representa o Barcelona e sua importância para a comunidade catalã é sempre lembrada pelos torcedores, sendo até estampada nas arquibancadas do Camp Nou. Por mais que o significado seja alheio aos gramados, nota-se que o clube renova sua história em campo a cada temporada, e 2024/25 pode não ser diferente com uma possível marca inédita.

🔴🔵 Barcelona e tríplices coroas: uma relação vitoriosa 🏆🏆🏆

A tríplice coroa europeia é um privilégio esportivo que se refere à obtenção de três títulos importantes em uma mesma temporada: campeonato nacional, copa local e Champions League. Marcado pela conquista em duas oportunidades na sua história, nas temporadas 2008/09 e 2014/15, o Barça segue na busca à honraria pela terceira vez no futebol masculino. Dominante no cenário feminino europeu na década atual, as Blaugranas não fazem diferente. O feito aconteceu também em duas temporadas: 2020/21 e 2023/24.

A marca, por si só, é única na história: um clube fisgar os três canecos nas duas esferas, masculina e feminina. Ainda assim, a entidade da Catalunha pode ser a primeira a alcançar a tríplice coroa pela mesma temporada nos dois mundos. Isso ainda foi potenciado pelo desempenho da equipe sub-19, que já obteve o troféu das três competições em 2025, o que possibilita um recorde ainda maior para os Barcelonistas, com nove títulos de peso em categorias distintas do futebol. A final europeia, inclusive, aconteceu na segunda-feira (28), e o time comandando pelo brasileiro Belletti superou o Trabzonspor 4 a 1.

Em final inédita no torneio, Barcelona e Arsenal vão decidir a Champions League Feminina desta temporada. A decisão será no dia 24 de maio, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O time, ademais, está na final da Copa da Rainha e segue na liderança da La Liga no contexto nacional.

Jogadoras do Barcelona comemoram vitória pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

Nas semifinais da Champions League, líder da La Liga e campeão das Supercopa da Espanha e da Copa do Rei em cima do Real Madrid. Essa é a situação do Barcelona masculino na temporada, o melhor momento da instituição na década. O time de Hansi Flick enfrentam a Inter de Milão nesta quarta-feira (30), em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da competição continental. A partida acontece no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, às 16h (de Brasília).