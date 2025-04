Arsenal x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ARS RMC Champions League Quartas de final - Jogo de ida Data e Hora terça-feira, 8 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Irfan Peljto Var Bastian Dankert Onde assistir SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), Max (streaming) e +SBT (streaming)

Arsenal e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League e terá a transmissão do SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), Max (streaming) e +SBT (streaming).

Os Gunners tropeçaram no último fim de semana ao empatarem com o Everton e ficarem distante do líder Liverpool na Premier League. Atualmente, o clube londrino tem 62 pontos, enquanto os Reds possuem 73. Por outro lado, na Champions League, o time fez uma bela exibição na fase das oitavas após uma goleada histórica por 7 a 1 sobre a equipe do PSV. Agora o elenco de Arteta tem a grande missão de classificar contra o maior campeão da competição.

Time do Arsenal comemora mais um gol na goleada por 7 a 1 sobre o PSV (Foto: John Thys / AFP)

O Real Madrid, por sua vez, também perdeu a chance de chegar mais próximo do primeiro lugar em sua liga nacional. A equipe merengue perdeu para o Valencia com gol no último minuto e desperdiçou a oportunidade de ficar a apenas um ponto do líder Barcelona. Na maior competição da Europa, no entanto, o clube passou contra o rival Atlético de Madrid após disputa de pênaltis.

Elenco do Real Madrid comemora a classificação às quartas de final da Champions League nos pênaltis, contra o Atlético de Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X REAL MADRID

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA - CHAMPIONS LEAGUE



🗓️ Data e horário: terça-feira, 8 de março de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), Max (streaming) e +SBT (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti): Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Rodrygo; Bellingham, Vinicius Jr., Mbappé