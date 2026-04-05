Ex-Flamengo marca em vitória do Al-Ahli pelo Campeonato Saudita

Matheus Gonçalves anotou um dos gols da vitória do Al-Ahli por 3 a 0 sobre o Damac, em partida disputada neste sábado pelo Campeonato Saudita. O resultado positivo aproximou o time de Jidá da vice-liderança da competição. A construção do placar contou também com um gol marcado pelo jogador Ivan Toney e um gol contra registrado por Al Anazi.

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Com a vitória neste final de semana, o Al-Ahli alcançou a marca de 65 pontos e igualou a pontuação do Al-Hilal na tabela de classificação. A equipe ocupa a terceira posição devido ao primeiro critério de desempate da competição, que é o confronto direto entre os clubes.

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A liderança do campeonato pertence ao Al-Nassr, time que conta com o jogador Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus, somando 70 pontos. O torneio é disputado por 18 equipes e encontra-se na 27ª de suas 34 rodadas totais.

Trajetória de Matheus Gonçalves

O ponta direita de 20 anos cumpre a sua primeira temporada no futebol internacional. Matheus Gonçalves foi transferido do Flamengo para o clube saudita no final do mês de agosto de 2025, em uma negociação firmada no valor de R$ 50 milhões.

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Desde a sua chegada ao Al-Ahli, o atleta disputou 28 partidas oficiais, acumulando três gols marcados e quatro assistências. Após o término do confronto contra o Damac, o jogador avaliou o retorno da equipe aos jogos oficiais e o planejamento para a reta final da competição.

— Muito feliz por essa vitória e pelo gol. O desempenho da equipe foi ótimo. É muito importante voltar desse período sem jogos já com um resultado positivo. A equipe está muito focada na disputa pelo título, sabemos que são muitos concorrentes e que a briga vai ser até o fim, mas seguimos confiantes que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos — declarou o brasileiro.

Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

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