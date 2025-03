Hummels pede desculpa por falha decisiva: ‘F*** tudo’

Após expulsão em jogo decisivo, Mats Hummels foi às suas redes pedir perdão pela atuação desastrosa na Europa League. O zagueiro foi advertido com o cartão vermelho no começo da partida de volta das oitavas de final na competição, desfalcando a Roma que tinha a vantagem do placar. O time italiano levou a virada no placar agregado e foi eliminado do torneio.

Após ter sido expulso no confronto entre Roma e Athletic de Bilbao, Hummels viu a vantagem construída no jogo de ida desmoronar. O jogador foi expulso logo no começo do jogo, e sua ausência mudou os rumos do jogo. A equipe italiana, que havia ganhado por 2 a 1 no primeiro confronto, perdeu por 3 a 1 no jogo de volta e levou a virada no placar, dando adeus à competição.

Hummels foi expulso logo no começo do confronto na Europa League (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Um dos grandes personagens do confronto, Hummels foi às suas redes pedir desculpas pela expulsão no confronto. O jogador afirmou que cometeu um erro estúpido e que custou o sonho de vencer a Europa League ao clube.

- Quero pedir desculpa aos torcedores e aos meus companheiros. Cometi um erro estúpido que acabou com tudo. Esses eram os jogos em que a equipe sempre pôde confiar em mim, mas dessa vez eu f*** tudo e custei ao clube o sonho de vencer a Europa League. Não sei nem o que dizer, estou tão decepcionado quanto todos vocês — postou o zagueiro alemão em suas redes sociais.

Roma dá adeus à Europa League

Após ganhar o primeiro jogo de virada em sua casa por 2 a 1, a Roma foi ao País Basco rumo a confirmação da classificação. O jogo prometia ser duro, porém, os Giallorossi jogavam melhor e apresentava mais perigo. Tudo mudou rapidamente, quando Hummels errou um passe no campo de ataque e o Athletic de Bilbao partiu em contra-ataque. O zagueiro, visando consertar seu erro, deu um carrinho, porém errou o tempo da bola, atingindo Sannadi. O jogador alemão levou expulsão direta e com isso, o rumo do jogo mudou totalmente.

A partir disso, o Athletic de Bilbao começou a dominar no confronto. O clube espanhol pressionava e a Roma tentava se defender com todas suas forças. No fim do primeiro tempo, o primeiro gol da partida saiu com Nico Williams, que marcou e empatou o confronto no agregado. Yuri Berchiche foi o nome da virada do Athletic, marcando o gol e incendiando o estádio San Mamés Barria. No fim, Nico Williams anotou mais um, consolidando a vitória dos Los Leones. Paredes ainda descontou para a Roma, perto do apito final.