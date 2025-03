Clubes do Big Six inglês buscam classificação na Europa League para ‘salvar’ temporada

Tottenham e Manchester United buscam a classificação nesta rodada de volta das oitavas de final da Europa League para evitar uma campanha europeia desastrosa. Os times vivem um mau momento no Campeonato Inglês e observam a competição continental como uma forma de não passar a temporada em "branco". Os jogos de volta acontecem nesta quinta-feira (13).

continua após a publicidade

Tottenham e Manchester United em ação pela Premier League (Photo by Glyn KIRK / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Reds passam por um dos momentos mais conturbados de sua história. O clube de Manchester começou a temporada com o holandês Ten Hag como técnico da equipe, porém, com maus resultados, o treinador foi demitido e trocado pelo português Ruben Amorim, que vinha em alta do Sporting.

continua após a publicidade

Apesar da troca no comando, o United não conseguiu se recuperar das más atuações nos campeonatos. O clube foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Inglaterra pelo Fulham, em pleno Old Trafford. Na Premier League, o time conquistou apenas 34 pontos em 28 rodadas, e ocupa a 14° colocação, perto da zona de rebaixamento.

Na partida de ida da Europa League, os Reds empataram em 1 a 1 contra a Real Sociedad, em San Sebastián, na Espanha. O time busca a vitória em Old Trafford para seguir vivo na competição e tentar conquistar seu segundo título do torneio.

continua após a publicidade

➡️Manchester United x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

O Tottenham, por sua vez, também enfrenta dificuldades nos campeonatos em que disputa. Sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, saiu precocemente da Copa da Inglaterra após ser eliminado pelo Aston Villa antes mesmo das oitavas de final do torneio. Semelhante ao United, na Premier League o clube está longe das primeiras posições. Atualmente, o time ocupa a 13° colocação e está a 15 pontos do Chelsea, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Champions League.

O Spurs sofreu uma dura derrota na partida de ida das oitavas da Europa League. O clube perdeu para o Alkmaar, da Holanda, por 1 a 0. Próximo a sua torcida, o Tottenham tem a missão de reverter o placar para seguir na competição.

➡️Dono do United solta o verbo em entrevista: ‘Não tem dinheiro’