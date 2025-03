Manchester United goleia a Real Sociedad e passa na Europa League

O Manchester United venceu a Real Sociedad por 4 a 1 nesta quinta-feira (13), no Old Trafford, e está classificado para as quartas de final da Europa League, pelo placar agregado de 4 a 2. Mike Oyarzabal abriu o placar para os espanhóis, mas Bruno Fernandes, três vezes, e Diogo Dalor marcaram para virar o duelo. O adversário dos Red Devils na próxima fase será o Lyon, da França.

Manchester United x Real Sociedad: como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com pressão da Real Sociedad, que logo cedo foi recompensada. De Ligt tentou cortar cruzamento rasteiro de Zubimendi, mas chegou atrasado e acabou derrubando Oyarzabal na área. O VAR indicou revisão, e o árbitro apontou pênalti para os visitantes, cobrado e convertido aos nove minutos por quem o sofreu.

Após abrir o placar, a equipe espanhola recuou, e o United passou a tomar conta das ações. Assim, aos 16 minutos, foi a vez de Zubeldía cometer pênalti em Hojlund. Bruno Fernandes foi para a cobrança e igualou o placar no Old Trafford, resultado que, apesar de pressão dos mandantes, se manteve até o intervalo.

Na segunda etapa, os Red Devils transformaram a superioridade em vitória. Logo aos cinco minutos, Dorgu dividiu com Elustondo dentro da área e foi derrubado, e mais uma vez o árbitro apontou pênalti. Novamente, Bruno Fernandes aproveitou a chance e balançou a rede de Remiro, virando a partida na Inglaterra.

O United seguiu melhor no jogo, mas a Real Sociedad foi obrigada a sair para buscar o resultado. Com linhas altas, a equipe espanhola acabou sofrendo contra-ataque que terminou com falta de Aramburu em Dorgu. Por impedir chance clara de gol, o lateral-direito foi expulso, deixando a Real Sociedad com um a menos aos 18 minutos do segundo tempo.

Com vantagem numérica, o Manchester teve facilidade de criar chances e dominou o restante da partida. Já aos 42 minutos, Bruno Fernandes fez seu terceiro na partida, aproveitando cruzamento rasteiro de Garnacho. Nos acréscimos, Dalot deu números finais ao balançar as redes dentro da área, com assistência de Hojlund.

Jogadores do Manchester United comemoram gol contra a Real Sociedad pela Europa League (Foto: Darren Staples / AFP)

O que vem por aí?

O Manchester United volta a campo no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), e visita o Leicester pela 29ª rodada da Premier League. Por sua vez, a Real Sociedad enfrenta o Rayo Vallecano, também fora de casa, pela 28ª rodada de La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 4 X 1 REAL SOCIEDAD

Jogo de volta - Oitavas de final - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🟨 Árbitro: Benoit Bastien (FRA).

⚽ Gols: Bruno Fernandes (aos 16'/1ºT, 5'/2ºT e 42'/2ºT) e Diogo Dalot (aos 46'/2ºT), para o Manchester United; Mike Oyazarbal (aos 9'/1ºT), para a Real Sociedad;

🟨 Cartões amarelos: de Ligt e Collyer, do Manchester United; Zubeldia, Marín, Zubimendi, Oyazarbal, Elustondo, Barrenetxea e Aguerd, da Real Sociedad.

🟥 Cartões vermelhos: Aramburu, da Real Sociedad.

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

André Onana; De Ligt, Ayden Heaven e Mazraoui; Diogo Dalot, Casemiro (Collyer, aos 34'/2ºT), Dorgu e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee (Eriksen, aos 44'/2ºT).



REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)

Álex Remiro; Elustondo (Traoré, aos 35'/2ºT), Igor Zubeldia (Aramburu, aos 11'/2ºT), Nayef Aguerd e Aihen Muñoz; Pablo Marín (Turrientes, aos 11'/2ºT), Martin Zubimendi e Brais Mendez; Takefusa Kubo (Óskarsson, aos 31'/2ºT), Mikel Oyarzabal e Sheraldo Becker (Barrenetxea, aos 10'/2ºT).