Mesmo sendo apenas o primeiro tempo, os torcedores já demonstram insatisfação com o desempenho do Barcelona, que perde por 2 a 1 para o Club Brugge nesta quarta-feira (5), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga na Champions League, no Jan Breydel Stadium. Nas redes sociais, o resultado surpreendente até o momento tem gerado intensa repercussão, e os torcedores destacam um fator específico que consideram decisivo para o desempenho da equipe.

Trata-se de Raphinha. O brasileiro segue ausente em mais uma partida pelo Barcelona, ainda em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, com retorno previsto para o próximo domingo (9), contra o Celta de Vigo, às 17h (de Brasília), fora de casa.

Na atual temporada da Champions, o jogador atuou apenas uma vez, e sua ausência tem sido novamente sentida pelos torcedores, que destacam sua importância tanto no ataque, com gols decisivos, quanto na defesa, pela pressão e marcação organizada sob o esquema tático do técnico Hansi Flick. A seguir, alguns comentários de torcedores estrangeiros sobre a ausência de Raphinha e o impacto dessa falta em campo para o Barça:

Tradução: É muito fácil marcar contra o Barcelona. Se estamos levando dois gols tão cedo contra o Club Brugge, o que vai acontecer contra o poderoso Chelsea? Que decepção!

Tradução: A temporada promete ser para o Barcelona esquecer; é incrível que todas as jogadas contra eles terminem em gol.

Tradução: Sem a pressão de Raphinha, sem Pedri recuperando a posse de bola e sem um zagueiro como Iñigo para dar cobertura, jogar com uma linha defensiva tão alta é simplesmente suicídio. É um time suicida. E você precisa adaptar esse sistema quando não tem os jogadores necessários para executá-lo.

Tradução: A ausência da Raphinha é ruim para nós. No ataque, na defesa e nos momentos decisivos.

Tradução: Que atitude. Mal posso esperar para o retorno de Raphinha e Lewandowski.

Desde que se consolidou entre os melhores do mundo, o brasileiro ficou de fora apenas em dez oportunidades pelo Barcelona. No aspecto coletivo, os números do time não apresentam grandes alterações na ausência de Raphinha. Ainda assim, Flick sente a ausência do atacante, que está confirmado novamente fora da Champions. A responsabilidade ofensiva tem sido assumida de forma positiva por Marcus Rashford, recém-chegado por empréstimo, e por Fermín López, atuando como um verdadeiro 12º jogador do time.

📊 Desempenho do Barcelona com e sem Raphinha (desde 2024/25)

⚽ Jogos: 65 ⚔️ 10

📈 Aproveitamento: 76% ⚔️ 70%

🏆 Vitórias-Empates-Derrotas (V-E-D): 47V - 8E - 10D ⚔️ 7V - 3D

🔥 Gols por jogo: 2.8 ⚔️ 2.7

🎯 Finalizações por jogo: 17.2 ⚔️ 18.3

💥 Finalizações para marcar gol: 6.1 ⚔️ 6.8

🚀 Grandes chances por jogo: 4.0 ⚔️ 4.1

⚡ Conversão de grandes chances: 46.1% ⚔️ 43.9%

Raphinha mantém bom desempenho individual mesmo atuando com menor frequência na temporada 2025/26: em sete jogos, totalizando 434 minutos, soma três gols e duas assistências; todas as participações são pela liga nacional.

Vini Jr (à esquerda) discute com Raphinha (ao centro) e Lamine Yamal (à direita) ao fim de Real Madrid x Barcelona, no Santiago Bernabéu (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

