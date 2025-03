Com a queda de desempenho de Vini Jr, do Real Madrid, na temporada atual, outro brasileiro surge como uma fênix na corrida pela Bola de Ouro. Raphinha, do Barcelona, se mostrou novamente decisivo na Champions League, e recebeu elogios de um ídolo blaugrana.

Thierry Henry, que vestiu a camisa do clube catalão entre 2007 e 2010, não poupou elogios ao camisa 11 e o incluiu como favorito na briga pela coroação individual, acima de nomes como Mohamed Salah, do Liverpool, e Harry Kane, do Bayern de Munique.

- Raphinha está marcando muitos gols, e apenas um de pênalti. Não digo que Kane não deveria bater, ou o Salah, que está batendo recordes. Mas estou dizendo que temos um cara que tem praticamente a mesma quantidade de gols que os dois, e sem pênaltis. Temos que falar desse cara. O Raphinha está na frente pelo que faz na Champions League: são 11 gols. Salah e Kane são grandes concorrentes, mas se você performa bem na Champions, além de ganhar sua liga, você será mais lembrado - analisou o ex-atacante.

Raphinha foi às redes duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Benfica - Lamine Yamal completou o triunfo e Otamendi descontou -, garantindo vaga ao Barça nas quartas de final continentais. Na ida, o brasileiro já havia anotado o gol solitário no Estádio da Luz, mesmo com seu time tendo um a menos em campo após a expulsão do jovem zagueiro Pau Cubarsí.

Na lista de artilheiros da Champions, o doblete isolou o meia-atacante na ponta. Além do próprio Kane, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, vem logo atrás, com dez; companheiro de Raphinha, Lewandowski fecha o pódio com nove bolas na rede.

Em 2023-24, Vini Jr era favorito para a conquista da Bola de Ouro, mas acabou perdendo de forma surpreendente para Rodri, do Manchester City, que está fora de ação devido a uma lesão grave no joelho. Entretanto, muitas críticas têm sido feitas ao Real Madrid pelo desempenho abaixo da expectativa, mesmo após a chegada de Mbappé à cidade.

🔰 Raphinha x Vini Jr: quem desponta na corrida pela Bola de Ouro?

🔢 Números de Raphinha:

⚽ Na Champions: dez jogos, 11 gols e cinco assistências

⚽ Em La Liga: 26 jogos, 13 gols e nove assistências

⚽ Todas as competições: 41 jogos, 27 gols e 19 assistências

🔢 Números de Vini Jr:

⚽ Na Champions: nove jogos, sete gols e duas assistências

⚽ Em La Liga: 21 jogos, dez gols e sete assistências

⚽ Todas as competições: 37 jogos, 18 gols e 11 assistências