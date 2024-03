Harry Kane sente a perna em jogo do Bayern (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 14:10 • Londres (ING)

Harry Kane deixou a Inglaterra em alerta neste domingo (17). Em comunicado oficial, o Bayern de Munique informou que o centroavante contundiu o tornozelo esquerdo durante a partida contra o Darmstadt, pela Bundesliga, a menos de uma semana do amistoso da seleção inglesa com o Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar da lesão, Kane seguirá disponível para o técnico Gareth Southgate. Logo depois do diagnóstico, o jogador viajou para Londres, optando por realizar o tratamento com os médicos da delegação dos Três Leões.

O lance da contusão de Harry Kane aconteceu aos 33 minutos da segunda etapa. Tentando marcar um gol de carrinho, o atacante acabou prendendo o pé esquerdo na rede, o que gerou uma entorse no local.

➡️ Veja a lista completa de convocados da Inglaterra para o duelo com a Seleção

Entre as demais opções para a posição de centroavante, Southgate também convocou Ollie Watkins, do Aston Villa, e Ivan Toney, do Brentford, além da estrela do Manchester United, Marcus Rashford, que também pode fazer a função de camisa 9.

Nesta Data Fifa, a Inglaterra receberá dois amistosos no palco de Wembley. Primeiro, o oponente será o Brasil, em jogo que marcará a estreia de Dorival Júnior no comando brasileiro, no dia 23; três dias depois, será a vez da Bélgica de Kevin de Bruyne entrar em ação em Londres na visita aos Três Leões.

Harry Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra, com 62 gols (Foto: Glyn KIRK / AFP)