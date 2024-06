Kane e Bellingham celebram gol de empate na Eurocopa (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 16:31 • Gelsenkirchen (ALE)

Harry Kane e Bellingham cumpriram seus papéis de referências e salvaram a Inglaterra de um vexame na Eurocopa. Com um gol para cada, a equipe comandada por Gareth Southgate conquistou virada emocionante sobre a Eslováquia e garantiu uma vaga nas quartas de final da competição continental.

O English Team sofreu um gol de Schranz na primeira etapa e estava eliminado até os 95 minutos de jogo, mas o meio-campista acertou uma bicicleta para levar o jogo à prorrogação. Nos segundos iniciais do tempo extra, foi a vez do centroavante brilhar com um gol de cabeça. Após o jogo, o "Furacão" fez fortes elogios ao gol da estrela do Real Madrid.

- É um dos gols mais importantes da história do nosso país. Ele trabalha muito duro pelo nosso time, falaram demais sobre ele nos últimos dias, mas está aí o que ele pode fazer. Nos grandes momentos, ele aparece, e nós precisamos disso, de gente que aparece nos minutos finais - afirmou o craque.

Este foi o segundo tento marcado por Bellingham na Eurocopa de 2024. Na estreia, diante da Sérvia, o camisa 10 balançou as redes de cabeça em vitória pelo placar mínimo, mas veio a passar em branco nos compromissos seguintes.

- Para marcar esse tipo de gol naquele momento e manter nossos sonhos vivos, você precisa ser um dos melhores. Que jogador. Créditos para ele por estar pronto naquele momento, porque não é algo fácil. Fazer esse tipo de gol só mostra o tipo de jogador que ele é - completou Kane.

A Inglaterra agora volta suas atenções para a sequência da Euro. Buscando fechar as cicatrizes do vice-campeonato de 2020-21, os Três Leões têm pela frente a Suíça nas quartas de final. O jogo será no sábado, 6 de julho, às 13h (de Brasília), em Düsseldorf (ALE).