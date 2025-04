Kane marca, Bayern vence Heidenheim e se aproxima do título da Bundesliga

O Bayern de Munique venceu o Heidenheim por 4 a 0, pela 30ª rodada da Bundesliga, neste sábado (19), na Voith-Arena. Harry Kane abriu o placar, enquanto Laimer, Coman e Kimmich completaram o resultado em favor dos bávaros.

Com o triunfo, o Bayern de Munique chegou aos 72 pontos e abriu nove pontos de diferença para o Bayer Leverkusen, que entra em campo contra o St. Pauli, no domingo (20). Os bávaros tem mais quatro jogos por fazer para confirmar a liderança e conquistar o título do Campeonato Alemão.

Como foi a partida entre Heidenheim e Bayern?

Na etapa inicial, o Bayern de Munique dominou o Heidenheim do início ao fim. Aos 12 minutos, Kane recebeu um passe na entrada da área, girou em cima da marcação e bateu de canhota para abrir o placar. Na sequência, Laimer foi lançado em profundidade no ataque, ficou cara a cara com Müller e bateu no cantinho para aumentar o placar. Autor do primeiro gol, Kane teve duas boas oportunidades de cabeça, mas as finalizações saíram pela linha de fundo. Mas aos 35 minutos, o inglês fez um lindo lançamento para Raphael Guerreiro chegar na área batendo de primeira para boa defesa do goleiro adversário, mas Coman aproveitou o rebote e chutou quase sem ângulo para dar números finais do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Bayern seguiu pressionado e ampliou o placar aos 10 minutos com Guerreiro servindo Kimmich na área, e o volante batendo no cantinho para estufar as redes. No ataque seguinte, Olise foi acionado no meio da área e finalizou rasteiro para grande defesa de Müller com os pés. Na grande oportunidade do Heidenheim, Conteh foi encontrado na área por Pieringer e bateu de primeira para grande defesa de Urbig. No fim, os bávaros reduziram o ritmo e administraram o resultado para levar os três pontos para casa.

O que vem por aí para Heidenheim e Bayern?

Na sexta-feira (25), o Heidenheim visita o Stuttgart, pela 31ª rodada da Bundesliga, às 15h30 (de Brasília). Por outro lado, o Bayern recebe o Mainz, no sábado (26), às 10h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Heidenheim 0 x 4 Bayern de Munique - Bundesliga

30ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 10h30 (de Brasília).

📍 Local: Voith-Arena, em Heidenheim (ALE).

🥅 Gols: Kane, 12'/1ºT (0-1); Laimer, 18'/1ºT (0-2); Coman, 35'/1ºT (0-3); Kimmich, 10'/2ºT (0-4)

🟨 Cartões amarelos: Gimber, Dorsch e Schöppner (HEI); Guerreiro (BAY)

HEIDENHEIM (Técnico: Frank Schmidt)

Müller; Traorè, Mainka, Gimber e Busch; Schöppner (Léo Scienza), Dorsch (Niehues), Krätzig (Föhrenbach) e Beck; Conteh (Kerber) e Pieringer (Wanner).

BAYERN (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Laimer (Boey), Dier, Stanisic e Guerreiro (João Palhinha); Pavlovic, Kimmich e Gnabry; Olise (Vidovic), Kane (Müller) e Coman (Sané).