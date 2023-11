O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund neste sábado (4), por 4 a 0, válido pela 10ª rodada da Bundesliga. Com direito a Hat-Trick de Harry Kane, os Bávaros chegam a 26 pontos, a dois pontos do líder, o Bayern Leverkusen. O Borussia continua com 21 pontos e mantém a 4ª colocação na tabela.