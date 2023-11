JOGAÇO DE BOLA

No caldeirão do St. James' Park, o Newcastle recebeu o Arsenal para o jogo mais aguardado do fim de semana na Inglaterra. Em duelo equilibrado, as duas equipes tiveram ocasiões perigosas para abrir o placar. Mas quem conseguiu a façanha foram os donos da casa: em lance bastante polêmico, Willock, na visão da arbitragem, evitou saída de bola pela linha de fundo e levantou na área. Joelinton se enroscou com Gabriel Magalhães pelo alto, e a bola sobrou para o iluminado Anthony Gordon, que completou para o gol vazio após a queda de David Raya. Alguns minutos de revisão no VAR foram necessários para validar o gol da vitória dos Magpies.