O QUE VEM POR AÍ?

Na última rodada, o Barcelona sofreu uma derrota para seu arquirrival Real Madrid, por 2 a 1, o que o distanciou da liderança da La Liga. Atualmente, o Barça ocupa a quarta colocação, com 24 pontos. Agora, eles enfrentarão a Real Sociedad, que está na quinta posição, em um confronto direto pelas primeiras posições da liga espanhola, com ambas as equipes buscando uma vitória para se aproximar do líder.



+ Atalanta x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Italiano